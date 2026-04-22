Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 00:10h.

El uno por uno del Betis ante el Girona: voleón a los fantasmas en Montilivi

El Cucho Hernández sufre unas molestias en la rodilla

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No todo son buenas noticias para el Betis en Montilivi. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió romper una larga racha sin ganar en LALIGA, recuperó a Isco Alarcón y se marchó con una sonrisa... condicionada por la sustitución del Cucho Hernández, que fue obligado por unas molestias pendiente de pruebas médicas.

Porque una de las grandes sorpresas en la segunda mitad fue la aparición de Cedric Bakambu por el Cucho Hernández, hombre importantísimo y prácticamente indiscutible para Manuel Pellegrini. El colombiano se marchó al descanso con una molestia en la rodilla y está pendiente de pruebas médicas para conocer el alcance de esta posible lesión.

La lesión, que no tiene nada que ver con la que le apartó durante semanas hace meses -sufrió una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo-, debe esperar pruebas médicas, previstas para las próximas horas, para conocer la situación y la gravedad, aunque parece que, de primeras, el colombiano no podrá estar el viernes ante el Real Madrid.

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En las próximas horas se conocerá algo más de información sobre el Cucho Hernández, esperando que las molestias sean lo mínimas posibles y que el atacante sea partícipe en este importante tramo final, ya que sin él Manuel Pellegrini perdería a su delantero titular en un momento clave.

Sin él, teóricamente, tanto Cedric Bakambu como el Chimy Ávila, además de Pablo García, opositan a la titularidad este próximo viernes ante el Real Madrid, cita otra vez importantísima para un Betis que, ahora sí, depende de sí mismo para estar la próxima temporada en Champions League si la plaza para España se mantiene de aquí a final de curso.