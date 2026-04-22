Basilio García Sevilla, 22 ABR 2026 - 00:02h.

El entrenador verdiblanco reconoce que "ganar era muy importante futbolística y anímicamente"

El uno por uno del Betis ante el Girona: voleón a los fantasmas en Montilivi

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El Real Betis Balompié ha regresado al camino de la victoria en Montilivi ante el Girona, y el más aliviado es el entrenador Manuel Pellegrini, el más discutido tras la eliminación del pasado jueves de la competición europea a manos del Sporting de Braga. Además, ha vuelto Isco Alarcón, lo ha hecho con un toque de varita marca de la casa, y el equipo vuelve a sonreír tras un periodo oscuro.

El chileno ha dado mucha importancia a la victoria en la sala de prensa del estadio gerundense, donde el Betis ha logrado ocho triunfos por una sola derrota. “Son tres puntos muy importantes, hacia tiempo que no los sacábamos, si bien veníamos empatando mucho y nos permitió mantenernos quintos. Ganar era muy importante futbolística y anímicamente. Cuando uno queda eliminado en Europa hay que mirar a la liga y estar en disposición de seguir compitiendo. Intentaremos llegar lo más arriba posible y clasificar por sexta vez a Europa”, explicaba Pellegrini.

El regreso de Isco

En Montilivi, los actores secundarios han sido clave, pues Marc Roca, Bakambu, Rodrigo Riquelme o incluso Isco, han protagonizado las jugadas decisivas. “Hay un plantel, es mérito del plantel estar en tres competiciones, haciendo rotaciones. Marc Roca hoy lo hizo muy bien, reapareció Isco, Lo Celso hizo 45 minutos, Bakambu, siempre criticado, hizo un gran partido. Ningún jugador sobra. Entre los 25 tenemos que sacar la competición adelante y es lo que hemos hecho este año”.

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Se centró Pellegrini en la vuelta de Isco, que ha vivido un feliz regreso en el día de su cumpleaños. “Está muy fuerte anímicamente, ha pasado momentos complicados, en la medida que se va sintiendo mejor, dijo que que estaba para 15 o 20 minutos. Lamentablemente no lo hemos podido tener. Isco, con 15 minutos, un pase, deja en posición de gol a Riquelme. Tiene una calidad innata que no se pierde por una lesión, es importante que se recupere. Es el mismo caso de Gio, jugó 45 minutos y es muy importante para este tramo final tener el plantel lo más completo posible”, concretó el entrenador del Betis.