Basilio García Sevilla, 17 ABR 2026 - 10:23h.

Atlético de Madrid, Sevilla y Sporting de Braga, los partidos que desilusionaron a los béticos

Qué ha hecho el beticismo para merecer esto

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El Real Betis Balompié está cerrando su primera temporada de exilio en el Estadio de La Cartuja. Con el Benito Villamarín en obras, le quedan al menos dos cursos más jugando al otro extremo de la ciudad de Sevilla, y aunque el beticismo ha hecho suyo el recinto cartujano, este año ha vivido tres desilusiones importantes con su equipo justo cuando más le demandaba.

La eliminación de este jueves ante el Sporting de Braga, en una eliminatoria que tenían controlada hasta la media hora de juego, ha supuesto una desilusión que costará superar. Es la tercera vez que el bético acude a La Cartuja con la intención de vivir un acontecimiento histórico y tiene que emprender el camino de regreso a casa tragándose su resignación.

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Tres resultados muy duros -dos derrotas y un empate- en poco más de dos meses y en partidos de máxima expectación. Resultados que dejan en entredicho el proyecto y, sobre todo, al entrenador, un Manuel Pellegrini cada vez más discutido.

La goleada del Atlético de Madrid en la Copa del Rey

Era el 5 de febrero cuando el Betis tenía ante sí la oportunidad de meterse de nuevo en unas semifinales de la Copa del Rey, rememorando la conquistada en 2022. El rival no era sencillo, todo un Atlético de Madrid, pero el beticismo puso toda la carne en el asador con 66.810 aficionados presentes, récord hasta entonces.

El partido no tuvo historia alguna, Diego Pablo Simeone le comió la tostada a Manuel Pellegrini y todo acabó en un 0-5 que incluso pudo ser más abultado.

El empate en el derbi ante el Sevilla

El derbi sevillano siempre es un partido muy especial, y el bético tiene hambre de ver ante sus ojos cómo se le gana al eterno rival. En los últimos años es más común que logre los tres puntos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como sucedió en la primera vuelta, que jugando como local.

Otra vez, el beticismo batió el récord de asistencia con 67.447 espectadores, y otra vez se llevó una decepción. Los verdiblancos se fueron al descanso con un 2-0 a favor que barruntaba goleada, pero en la segunda parte se desinflaron y el Sevilla, que estaba grogui en la primera parte, acabó empatando e incluso pudo llevarse la victoria. No fue una derrota numérica, pero sí moral.

La eliminación de la UEFA Europa League

Tras alcanzar el pasado ejercicio su primera final continental, la Europa League fue objetivo principal del club desde el inicio de la temporada, por lo que la decepción de este jueves ante el Sporting de Braga ha sido mayúscula. El equipo replicó en parte los dos partidos citados anteriormente, pues llegó a ir 2-0 por delante y acabó recibiendo cuatro goles.

66.694 espectadores se dieron cita en La Cartuja, el máximo permitido teniendo en cuenta que el Sporting de Braga no usó todas las entradas que tenía a su disposición y el resto no podían venderse para mantener el anillo de seguridad. Fue récord de asistencia a un partido europeo del Real Betis, superando con creces la cifra marcada de 60.207 del duelo ante el Panathinaikos de hace tres semanas.