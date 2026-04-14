Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 11:42h.

La empresa Acciona reinicia los trabajos en el estadio del Betis

Heliópolis echa de menos al Betis: "El barrio está triste"

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Buenas noticias en relación a las obras del Estadio Benito Villamarín. El Real Betis Balompié ha anunciado este martes que se han reiniciado los trabajos en la instalación que tiene en Heliópolis de la mano de la constructora Acciona. Desde que el pasado otoño Erri Berri acabara su trabajo, las obras habían quedado paradas una vez culminado el derribo de la antigua grada de preferencia, y a mediados de abril han regresado las máquinas al solar del coliseo verdiblanco.

Hace un mes, antes de viajar a Grecia para jugar ante el Panathinaikos, el presidente Ángel Haro anunció que por fin se había adjudicado la segunda fase de la obra, toda vez que el concurso convocado anteriormente había quedado desierto al no ajustarse ninguno de los participantes a los términos económicos que contemplaba el club. Puedes ver las mejores imágenes en ElDesmarque.

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Una vez solventados todos los trámites burocráticos, las máquinas han entrado en el solar del estadio. Los primeros indicios de que las obras estaban a punto de reanudarse se pudieron ver la semana pasada, cuando se colocó un cartel con el logo del Betis y el de Acciona en la calle Iguazú, en la esquina de Preferencia con Gol Sur, en el que se podía leer la siguiente leyenda. “Obras de ampliación y reforma del conjunto edificatorio del estadio Benito Villamarín”.

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Ahora, la segunda fase ya está en marcha, y el club trabaja para que se termine de preparar la tercera y última. Acciona ya fue la constructora elegida por el Betis para el desarrollo de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, inaugurada recientemente en Entrenúcleos, y también fue la artífice de levantar el estadio de San Mamés, uno de los mejores de LALIGA EA SPORTS. En el horizonte, la temporada 2028/29 si no se producen más retrasos.

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El comunicado del Betis

El Real Betis adjudicó a ACCIONA la realización de estas primeras actuaciones que se desarrollarán ya desde este mes de abril y que incluyen los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante. En paralelo a estas actuaciones, se continuará con el desarrollo del proceso colaborativo, un plan de acción mediante el cual ambas partes trabajarán de forma conjunta para potenciar el diseño del nuevo recinto y optimizar plazos y costes.

Ya en la segunda fase se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio.

El proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín arrancó el pasado verano con el desmontaje de las estructuras e instalaciones de la grada de Preferencia, demolición de sus tres tribunas y la escalera de Voladizo, con la posterior clasificación y retirada de residuos, un proceso que se desarrolló durante los últimos meses del año 2025 y que fue ejecutado por la empresa Erri Berri.

Las obras se ejecutarán en un entorno urbano con viales de circulación habitual, por lo que la planificación de los trabajos tendrá en cuenta las condiciones de movilidad y la gestión del ruido durante la construcción con el objetivo de generar el menor impacto posible en el barrio de Heliópolis.

Con esta remodelación integral, el Real Betis pretende convertir al Estadio Benito Villamarín en un punto de referencia de la ciudad de Sevilla con un nuevo edificio icónico y, sobre todo, mejorar la experiencia y la comodidad de los aficionados con renovados accesos y servicios, gradas más verticales, nueva cubierta, tecnología moderna y amplias zonas de restauración.

ACCIONA Y LA CIUDAD DEPORTIVA RAFAEL GORDILLO.

El Real Betis ya trabajó hace varias temporadas con ACCIONA en la construcción de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, una instalación que ha impulsado el desarrollo de la cantera verdiblanca en los últimos años.

Además de los diferentes terrenos de juego, zonas deportivas y el edificio multifuncional para oficinas, gimnasio y servicios médicos, ACCIONA realizó los trabajos en las zonas viarias anexas al complejo, con actuaciones de urbanización en la zona. Además, siguiendo la política medioambiental del Real Betis y su programa Forever Green, implementó un diseño bioclimático con ventilación natural, sistemas eficientes de reducción de consumo, reutilización del agua para riego, empleo de energías renovables, integración paisajística y bajo mantenimiento en una apuesta pionera por la sostenibilidad.

SOBRE ACCIONA.

Compañía global con una amplia experiencia en el desarrollo de infraestructuras complejas y de gran capacidad destinadas a uso público, como las instalaciones deportivas, entra las que destacan, además de la citada Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, el nuevo Estadio San Mamés. Líder en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, su oferta de negocio incluye energía renovable, tratamiento y gestión de aguas, sistema de transporte y de movilidad ecoeficientes, infraestructuras resilientes, etc. La compañía es neutra en carbono desde 2016 y cuenta con presencia de negocio en más de 40 países.