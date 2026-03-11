El Betis adjudica la segunda fase de las obras del Benito Villamarín

Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 08:20h.

El presidente lo confirmó antes de volar hacia Grecia

El Betis dará en marzo un nuevo paso en las obras del Benito Villamarín

Buenas noticias las que le llegan a los béticos justo antes de que el Real Betis Balompié viaje hacia Grecia para seguir su camino en la UEFA Europa League. Se mide al Panathinaikos este jueves, pero la noticia del día ha estado en la continuación de las obras del Benito Villamarín, extremo que ha confirmado Ángel Haro antes de emprender el vuelo.

Como es habitual en los desplazamientos continentales, el máximo mandatario verdiblanco atendió a los medios de comunicación, muy temprano, desde el propio aeródromo sevillano. Y como también viene siendo habitual en los últimos meses, también es desde allí donde explica las novedades que hay en cuanto a las obras del estadio del Betis.

Así las cosas, Haro ha explicado que, por fin, se ha adjudicado la segunda fase de las obras, y que será la constructora Acciona la que se haga cargo. Eso sí, aún queda otra fase por adjudicar.

La explicación de Haro

El presidente bético ha explicado que la segunda fase va a estar pronto en marcha, toda vez que este martes se produjo la adjudicación a la empresa constructora que la llevará a cabo. Cuestionado por el estadio, explicó que sí había "novedad" respecto a los trabajos que se están llevando a cabo en el coliseo heliopolitano.

"Hay novedad porque ayer adjudicamos a una constructora, a Acciona, adjudicamos lo que va a ser la primera parte del estadio, que es las excavaciones y el apantallamiento. Y estamos ya trabajando también en la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas", explicaba el presidente.

Así las cosas, en los próximos días deben regresar las máquinas a un estadio Benito Villamarín que, en los últimos meses, no ha adelantado en su construcción. "No me quiero coger los dedos en cuántos días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos e incluso posiblemente antes de movimientos, como digo, ya en la explanada de excavación, de máquinas. Esto ya es inminente porque ayer adjudicamos ya la obra", concretaba Haro.