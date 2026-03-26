Basilio García Sevilla, 26 MAR 2026 - 15:05h.

El Betis ha cumplido con su compromiso con una especia vulnerable

El Betis pone en marcha la plataforma 'Forever Green'

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Cuando uno se mete en una obra sabe cuando empieza, pero no cómo acaba y qué cantidad de problemas se va a encontrar en el camino. Le pasa al Real Betis Balompié con la actuación en el estadio Benito Villamarín, una obra que está teniendo numerosas vicisitudes desde que se iniciara hace ya casi un año. Con todo, de las más curiosas ha sido la que han provocado unas aves llamadas vencejos.

La asociación SOS Vencejos alertó al inicio de las obras que varios ejemplares de esta especie vulnerable habitaban en la grada de Preferencia del Benito Villamarín, por lo que su derribo suponía un grave problema para la conservación de esta especie de ave.

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El Betis, siempre comprometido con la lucha en favor de la biodiversidad y en contra del cambio climático -de ahí el programa Forever Green-, activó un protocolo que comprendía la adaptación del calendario de demolición de la grada al ciclo reproductor de las aves. Además, el club ha instalado cinco cajas nido que compensen la desaparición de las anteriores en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a apenas unos metros del Benito Villamarín, compensando la desaparición de las anteriores.

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La nota del Betis

El Real Betis Balompié ha culminado con éxito su plan de protección de la colonia de vencejos detectada en el Estadio Benito Villamarín el pasado verano, garantizando tanto la conservación de esta especie protegida como el avance de las obras previstas en la zona.

Tras la alerta inicial de la asociación SOS Vencejos, el Club activó un protocolo en colaboración con expertos en Biodiversidad para verificar la presencia de la especie Apus pallidus (vencejo pálido), lo cual motivó la adaptación del calendario de demolición de la grada de Preferencia al ciclo reproductor de estas aves. Este proceso finalizó sin incidencias, una vez que las crías abandonaron los puntos de anidamiento.

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Como parte de las medidas compensatorias, el club verdiblanco ha instalado, de momento, cinco ‘hoteles’ en forma de cajas nido en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Esta iniciativa, que ha contado con la colaboración de Juan Manuel Peralta, profesor de Zoología de la Universidad de Sevilla, asegura que los vencejos encuentren refugios seguros para garantizar la continuidad de la colonia en un entorno cercano al estadio tras su migración desde África. Además, esta es solo una primera fase, ya que la intención es seguir ampliando estas instalaciones con más cajas nido en el futuro.

El plan, supervisado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, órgano competente en esta materia, ha contado con una autorización administrativa favorable, confirmando que todas las actuaciones se han desarrollado conforme a la normativa ambiental vigente. Asimismo, las medidas adoptadas se han implementado siguiendo las directrices técnicas y bajo la coordinación del biólogo experto en biodiversidad Fernando Rodríguez Correal, director de la consultora Gestión Técnica Medioambiental Sur, quien ha realizado el asesoramiento y seguimiento especializado de todo el proceso.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de sostenibilidad impulsada a través de Forever Green, la plataforma medioambiental del Real Betis, que refuerza así su apuesta por la protección de la biodiversidad urbana. En esta misma línea, gracias a Forever Green, el Club también ha desarrollado distintas acciones orientadas a promover prácticas respetuosas con el entorno en sus instalaciones, apostando por la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la implementación de medidas destinadas a reducir tanto el consumo de agua como la generación de residuos durante sus encuentros.

Insecticidas naturales

Los vencejos, considerados una especie vulnerable en España, desempeñan un papel clave en el ecosistema al actuar como un auténtico insecticida natural. Al alimentarse masivamente de mosquitos y otros insectos, estas aves representan una de las mejores Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), ya que contribuyen de forma decisiva al control de plagas de manera sostenible. Esto supone un beneficio directo para el entorno urbano y mejora significativamente la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Los vencejos nidifican en la provincia con la llegada de los adultos a finales del invierno para desarrollar su ciclo reproductivo. Una de sus principales singularidades es que permanecen prácticamente toda su vida en vuelo, posándose únicamente durante este periodo. Para reproducirse, buscan huecos en edificaciones, desde donde puedan despegar directamente, ya que sus pequeñas patas no están adaptadas para desplazarse por el suelo. Por este motivo, más que de nidos, se habla de lugares de reproducción específicos adaptados a sus necesidades. El éxito final de esta medida dependerá de la ocupación efectiva y del seguimiento constante de estos nuevos nidos, una tarea que quedará en manos de especialistas responsables que monitorizarán la evolución de la colonia para asegurar su plena integración en el nuevo entorno.