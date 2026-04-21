Pepe Jiménez 21 ABR 2026 - 23:29h.

Alineaciones confirmadas del Girona FC y el Real Betis en la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS

Míchel, que tardó en reaccionar, no supo contener el dominio del encuentro

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El Girona cayó derrotado este martes ante el Betis (2-3) en un encuentro en el que fue incapaz de sostener el control y la calma para superar al conjunto de Manuel Pellegrini, que volvió a contar con Isco Alarcón.

Comenzó bien el equipo de Míchel adelantándose en el marcador y cuando tenía mayor control, el Betis, con Marc Roca, pondría el empate. Un error de Blind en la segunda mitad despertó a los de Pellegrini y acabó derrotado tras el tanto de Rodrigo Riquelme, ex del Girona, en el último tramo de la cita.

Analizamos, uno por uno, a los jugadores del Girona ante el Betis:

Gazzaniga [4]: cuando recibes tres goles, aunque no pueda hacer demasiado en ninguno, no puedes irte aprobado. Con los pies, como de costumbre, dejó ver toda su calidad.

Arnau [3]: sufrió una auténtica barbaridad ante Abde. El marroquí fue el más peligroso, anotó y asistió. No tuvo su mejor noche en Montilivi.

Vitor Reis [6]: el esquema y la idea de Míchel le exige, le expone y por momentos parece estar predispuesto al fallo, pero el zaguero salvó varias acciones claves y solo un par de milímetros le evitaron anotar el tanto del empate.

Blind [3]: su partido en la primera mitad fue excelente. Arriesgó, se atrevió y llegó al área en un par de ocasiones. Quizás por esos buenos minutos el veterano holandés se confió y cometió un error grave que acabaría condicionando a su equipo.

Álex Moreno [5]: subió absolutamente todas las pelotas, no dejó de correr, no dejó de ofrecerse, pero todo el esfuerzo tuvo poca recompensa y creación ofensiva.

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Witsel [5]: organizador y stopper. No brilló en demasía, pero siempre aparecía para ayudar, ordenar y liberar a sus compañeros.

Fran Beltrán [5]: acudió en repetidas ocasiones a la base de la jugada para intentar ayudar en la salida de balón, pero no tuvo demasiada trascendencia en jugadas ofensivas. Acelerado en el marcaje a Roca en el 1-1. Fue el primer cambio tras el gol de Abde.

Iván Martín [6]: se lo dejó absolutamente todo. Apareció por la banda derecha, por el centro del campo, por la mediapunta y solo le faltó hacerlo dentro del área. Se vació por su equipo.

Tsygankov [5]: como la gran mayoría de su equipo, de más a menos. Comenzó el encuentro anotando, pero su contribución, poco a poco, fue apagándose con el paso de los minutos.

Ounahi [5]: es un futbolista diferencial y es por ello que no debe ser tan intermitente. Dejó gotas de calidad, gestos que solo él tiene, pero no acabó siendo determinante.

Echeverri [5]: firmó una bonita jugada en el primer tanto, pero fue de más a menos. Desacertado en varias ocasiones, se marchó sustituido en el tramo final del encuentro.

Suplentes:

Joel Roca [6]: solo necesitó algunos segundos para provocar el penalti, clarísimo, del empate momentáneo. Tuvo alguna acción más de mérito, pero acabó siendo insuficiente.

Stuani [6]: unos milímetros evitaron que, aunque Valles le parase el cabezazo, fuese determinante en el encuentro. No está para 90', pero sigue siendo un futbolista válido.

Hugo Rincón [4]: entró para dar oxígeno a la banda y aunque subió e incluso puso algún balón al área, pocos fueron buenos.

Lemar [4]: insuficiente. Aportó energía, velocidad e ideas nuevas, pero no consiguió ser lo determinante que podría haber sido con más acierto.

Míchel [4]: sigue sin superar al Betis. Tardó muchísimo en reaccionar tras el perder el control en la segunda mitad. Necesitará cambiar el chip cuanto antes si no quiere que un curso, que parecía resuelto, acabe complicándose.