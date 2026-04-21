Basilio García Sevilla, 21 ABR 2026 - 20:17h.

Analizamos los onces de Míchel y de Pellegrini en el partido de la penúltima jornada intersemanal

Pellegrini encuentra "algo distinto" con Lo Celso

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El Girona FC y el Real Betis Balompié se miden este martes, en el primer día de la penúltima jornada intersemanal de la temporada, en un duelo en tierras catalanas en las que hay varios objetivos en juego. Por un lado, los locales quieren asegurar del todo la permanencia con una victoria que sería clave para seguir respirando tranquilo y lejos de la encarnizada lucha para escapar de los puestos de descenso. En el caso de los heliopolitanos, llevan siete jornadas sin ganar en LALIGA EA SPORTS y el pasado jueves fueron eliminados de una manera muy dolorosa de la UEFA Europa League, a manos del Sporting de Braga.

Analizamos los onces que sacan tanto Míchel Sánchez como Manuel Pellegrini en el partido que se disputa este martes en el estadio de Montilivi.

El once de Míchel

La gran incógnita del once de Míchel estaba en cómo supliría el problema en la delantera. Con Abel Ruiz y Vanat de baja por lesión, solo podía contar con Stuani, que acaba de salir de lesión. Finalmente, opta por colocar a Echeverri como hombre más adelantado, adaptando un rol de falso '9'.

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El Girona sale con Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Bling, Álex Moreno; Fran Beltrán, Witsel; Ounahi, Iván Martín, Tsygankov; y Echeverri.

Rubén Blanco, Krapyvtsov, Hugo Rincón, Joel Roca, David López, Stuani, Lemar, Francés, Bryan, Gibert, Artero ocuparán el banquillo del equipo gerundense.

El Betis, con este once titular

La gran novedad en el once de Manuel Pellegrini es la inclusión de Gio Lo Celso, que vuelve a una titularidad tras recuperarse de la lesión que le tuvo en el dique seco prácticamente todo el principio del año. Además, opta el chileno por un equipo 'muy titular', únicamente con la ausencia de Antony, que no está en Montilivi al estar sancionado. Valentín Gómez ocupa el lateral izquierdo, mientras que Marc Roca conformará el doble pivote con Amrabat.

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El once del Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Marc Roca; Lo Celso, Pablo Fornals, Ez Abde; y Cucho Hernández.

En el banquillo verdiblanco está Isco, con opciones de reaparecer como ya sucediera en el partido ante el Girona de la primera vuelta y, además, esperan su turno Pau López, Adrián San Miguel, Héctor Bellerín, Ricardo Rodríguez, Altimira, Deossa, Rodrigo Riquelme, Álvaro Fidalgo, Pablo García, Chimy Ávila y Bakambu.