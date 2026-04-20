Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 14:19h.

El chileno hace oficial la convocatoria en la víspera del partido de la jornada 33

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Manuel Pellegrini ha ofrecido unos minutos después de acabar su rueda de prensa la lista de convocados para el partido que el Real Betis Balompié disputa este martes en Montilivi ante el Girona FC, en partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS, que llega pocos días después del tremendo varapalo que sufrió el equipo al ser eliminado de la UEFA Europa League por el Sporting de Braga.

Pellegrini ha convocado a 23 futbolistas, que son los siguientes: Álvaro Valles, Pau López, Adrián San Miguel; Héctor Bellerín, Aitor Ruibal, Natan, Marc Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Nelson Deossa, Marc Roca, Amrabat, Altimira, Pablo Fornals, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Ez Abde, Fidalgo, Pablo García, Cedric Bakambu, Chimy Ávila y Cucho Hernández.

Así las cosas, las bajas para el partido son las del sancionado Antony y las de Junior Firpo, Ángel Ortiz y Diego Llorente. Este último, señalado por la desafortunada jugada que dio alas al Sporting de Braga en el partido del pasado jueves, ha sufrido un esguince de tobillo y estará de baja algunos días, mientras que los dos laterales no se han recuperado a tiempo.

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Isco y Lo Celso, a la lista

En la rueda de prensa previa, Pellegrini explicó que "Ángel no está en condiciones de estar citado, Diego Llorente ayer tuvo un esguince de tobillo y no va a estar. Somos 23, no hay descartes". El chileno, además, se refirió a la figura de Gio Lo Celso, que "está en condiciones de hacer más minutos" y podría ser titular.

Se detuvo además en el gran esperado, un Isco Alarcón que sigue sumando sesiones de trabajo con sus compañeros y apunta a volver a jugar en Montilivi. "Cada entrenamiento es importante y ya veremos si está para algunos minutos. "Va mejorando con su lesión, todavía no lo hace todo completo y es arriesgado que pudiera retroceder. Para algunos minutos puede estar tras cuatro o cinco días más de trabajo y veremos el partido como se nos plantea", explicó Pellegrini sobre la figura del malagueño, que estuvo en el banquillo en el partido ante el Braga pero ni siquiera llegó a calentar.