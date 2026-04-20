Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 13:19h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis en Montilivi y habla sobre su continuidad en el club

En Chile defienden a Pellegrini de la afición del Betis: "Se olvidan de lo que les ha dado Manuel"

Compartir







La figura de Manuel Pellegrini como entrenador del primer equipo del Real Betis Balompié ha quedado muy tocada. A las críticas de los últimos meses se ha sumado la dolorosa eliminación ante el Sporting de Braga, y la continuidad del chileno está en entredicho. Como es lógico, ha sido asunto capital en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes, previa al partido de este martes ante el Girona en Montilivi.

El técnico ha hablado con claridad de su continuidad, pero afirma que en estos momentos lo que le preocupa es que el Betis acabe en puestos europeos LALIGA EA SPORTS. “Tenemos que terminar la temporada, si terminamos clasificados en el quinto lugar, para mí va a ser una buena temporada una vez más. El que sea una buena temporada, al final, no quiere decir que no tengamos la amargura igual de no haber pasado a las semifinales de la Europa League. Podría haber sido mejor todavía, es una herida que vamos a tener siempre y será difícil de cicatrizar”.

PUEDE INTERESARTE Las cuentas del Betis, Celta y Rayo para ir a Europa tras el título de la Real Sociedad

“Tengo un contrato, no creo que el club, por un partido puntual, vaya a cambiar su manera de pensar. De lo que puedo hablar es que, por mí mismo, la parte mía es mi menor preocupación. No puedo meterme en la mentalidad de otras personas. Esto se vive del presidente, no del pasado, pero no tengo ninguna preocupación desde mi punto personal del contrato”, añadía Pellegrini.

Cuestionado sobre si se replantearía el año que le queda de contrato si el equipo cae de los puestos europeos, Pellegrini incidió en la misma idea. “Lo menos importante es mi futuro. Si no nos clasificamos para Europa, después de que en las cinco anteriores clasificamos, no puede ser una buena temporada. Después hay que plantear objetivos, ver el futuro y las decisiones las toman los dirigentes. El futuro mío no es un tema primordial ni tiene ninguna importancia”.

Además, aseguró que, de momento, no ha mantenido ningún tipo de reunión con la dirección deportiva y la dirigencia de la entidad para plantearse qué va a suceder con su futuro. “No necesitamos perder ni ganar para tener una charla con el director deportivo y los dirigentes. Son permanentes. No es momento de hacer evaluación ni tener conversaciones hasta que termine la temporada”.

PUEDE INTERESARTE La limpia de la plantilla del Betis empezará a partir del 24 de mayo

Más de Pellegrini

El partido ante el Girona. "Espero un partido muy difícil, como todos los de LaLiga. El Girona ha ido retomando su juego y tendremos que hacer un partido muy completo para poder puntuar".

El equipo, tras la eliminación: "El equipo anímicamente está afectado, fue una derrota muy fea, ganando 2-0 tras un buen primer tiempo, quedar eliminado fue un varapalo muy grande. Hay que tener la valentía para superarlo lo antes posible como humildad cuando se gana. Hay preocupación y necesidad de mejoría, porque por algo los resultados no se han ido dando. Por algo también seguimos quintos, en una liga muy pareja, el mérito de este grupo era poder estar en dos competiciones, porque una es muy traicionera como la Europa League o la Champions, porque uno pierde un partido y lo hecho hacia atrás no sirve. Nos quedamos fuera en un partido muy doloroso, nos queda el recurso de LALIGA, nos mantenemos en el quinto lugar y a eso tenemos que aferrarnos”.

Explicación de la derrota. “Es difícil dar una explicación, son todos los partidos distintos. Fue increíble cómo cambió el equipo después del choque de nuestros defensores. A los cuatro minutos del segundo tiempo habíamos cometido un penal y un error. No tuvimos capacidad de reaccionar, nos faltó fortaleza anímica. EN LALIGA han sido más empates que derrotas, hemos tratado no dejarla nunca de lado, eso nos permite pelear por llegar a Europa a través de LALIGA. Hay que buscar la razón, el fútbol es tan popular porque hay cosas que suceden por distintos motivos. Tenemos que sumar tres puntos lo antes posible para mantener el lugar, se hace a través de un funcionamiento que el equipo mantiene y hay que saber mantenerlo durante 90 minutos”.

Las bajas para Montilivi. “Ángel no está en condiciones de estar citado, Diego Llorente ayer tuvo un esguince de tobillo y no va a estar. Somos 23, no hay descartes. Gio Lo Celso viene trabajando, está en condiciones de hacer más minutos. Isco sigue entrenando, cada entrenamiento es importante y ya veremos si está para algunos minutos”.

Autocrítica. “Siempre hago autocritica, otra cosa es hacerla pública. No es el camino de un técnico. Ha sido una derrota muy dolorosa en la Copa del Rey como en la Europa League. Duele tanto como a la hinchada, no creas que da exactamente lo mismo. No hay que confundir, tuvimos una derrota muy fea, pero en cuartos de final de la Europa League, que no se había llegado nunca antes. Una cosa no puede derrotar toda la otra. Creer que está todo malo, conmigo no lo van a encontrar. Se llegó y se salió mal. En la Copa del Rey nos eliminó el Atlético de Madrid, un equipo superior, nos eliminó feo. Uno asimila derrotas, pero también porque está llegando a instancias superiores. En LALIGA estamos quintos, es un mérito. Ahora veremos como lo defendemos. Si no conseguimos un lugar para Europa, por supuesto ha sido una mala temporada. Hay que esperar estos siete partidos para ver donde terminamos”.

La reacción de los béticos. “Todos los béticos estamos muy tocados por la derrota, porque fue muy fea. Voy por las calles y veo a los béticos ilusionados en volver a jugar a Europa, valoran la instancia a la que llegamos en la Europa League, y estar seis años seguidos. Como técnico no puede vivir del pasado, tenemos que clasificar este año. Una vez acabe, haremos autocrítica. No podemos tirar todo por la borda, porque el mérito de este plantel ha sido mantenerse vigente en las dos competiciones”.

La quinta plaza y la Champions. “Me importa todo. No hay nada que no me importe. Si da Champions, mejor, pero no depende de nosotros. Sería muy bueno llegar a la Champions, para salir quintos tenemos que mejorar resultados y juego. El resto, no depende de nosotros. La derrota fue doblemente dolorosa, porque seguíamos sumando puntos para que esa quinta plaza fuera para la Champions”.

Isco. “Va mejorando con su lesión, todavía no lo hace todo completo y es arriesgado que pudiera retroceder. Para algunos minutos puede estar, cuatro o cinco días de trabajo y veremos el partido como se nos plantea”.

Diferencia de criterios con la afición. “Siempre hay dos visiones, la pasional y la racional. Yo también tengo la pasional, cómo no voy a quedar amargado. Por eso es la actividad más popular del mundo, porque muchas veces no tiene explicación. Si nos eliminan en la fase de grupos, no es lo mismo. La parte negativa y dolorosa hay que tener una racionalidad para ver objetivamente cosas positivas. Es la primera vez que se juegan cuartos de final, a lo mejor llegamos a una final y la pierdes y será dolorosa, como el año pasado, pero es una final. La misión es más grande y la exigencia más grande, no tenemos problema en aceptarlo”.

Fortaleza mental. “Todos los partidos son distintos. El partido de la Europa League los tres primeros goles fueron errores importantes, el Sevilla nos fue metiendo atrás, no hubo fallos individuales. Depende de los jugadores, de las mentalidades y de muchas cosas”.

Equipo tocado. “Ha sido un día muy doloroso, una derrota dolorosa que no nos esperábamos dentro del mismo partido. Ganando 2-0 y con una superioridad abismal, no es fácil de superar ese traspiés. Estamos todos afectados. Han pasado tres días, tenemos que centrarnos en LALIGA, porque necesitamos mantener el quinto lugar. Nos habría dado otro estado de ánimo. LALIGA es más difícil, porque lo otro te da mucho más anímicamente. Tenemos que tener la doble capacidad de sumar los puntos en LALIGA para mantener la posición”.