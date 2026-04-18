Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 12:32h.

Los tres duros mazazos en La Cartuja que ponen en jaque el ciclo de Pellegrini

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis, muy cuestionado

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La eliminación del Betis ante el Braga en la Europa League ha dejado, por encima de todos, a un gran señalado: Manuel Pellegrini. El técnico chileno llevaba meses recibiendo críticas por sus ideas o los resultados conseguidos en LALIGA y el adiós de la competición intersemanal le ha colocado en el punto de mira. Desde Chile aún no se lo creen... y cargan contra la afición verdiblanca.

Porque en su país aún consideran que Manuel Pellegrini es el idóneo para dirigir la selección chilena y ha sido Claudio Borghi, argentino exjugador y exentrenador, el que, en medios chilenos, ha defendido a la figura del todavía entrenador del Betis.

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Analizando las posibilidades de que Pellegrini llegue al cargo en la selección chilena, Borghi ha recordado que "Manuel, con la experiencia que tiene, sabrá los momentos que tiene para volver a Chile, si es que quiere volver. Y no sé si se irá del Betis. Las personas se mantienen trabajando porque se los pide su mentalidad, porque si Pellegrini tiene necesidades económicas para seguir trabajando, yo estoy en la quiebra".

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"Sería bueno que Pellegrini se expresara, siempre y cuando no siga en el club. Los hinchas piden su salida, pero se olvidan de todo lo que les ha dado Manuel. Vas a buscar a uno que tiene la opción de planificar todo lo que es selección en Chile: Pellegrini con su experiencia y conocimiento de todo el mundo", añadía mandado un dardo al público bético.

Marcelo Gallardo, 'rival' de Manuel Pellegrini

Según las últimas informaciones, Manuel Pellegrini no sería el único candidato de Chile para la selección y es que ahora el nombre de Marcelo Gallardo, tras su marcha de River Plate, gana fuerza y las dudas sobre la elección siguen creciendo.

De momento, Pellegrini sigue en el Betis y cuando acabe la temporada... Manuel dirá.