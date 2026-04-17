El calendario que le queda al Betis y a sus rivales directos en LALIGA

Álvaro Borrego 17 ABR 2026 - 20:31h.

Los verdiblancos son quintos con 46 puntos, dos más que el Celta y cuatro más que la Real Sociedad

La limpia de la plantilla del Betis empezará a partir del 24 de mayo

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Siete jornadas, siete finales. Terminado el sueño de la Europa League, el Real Betis está obligado a levantarse para al menos lograr el objetivo de volver a competiciones europeas por sexto año consecutivo. Todavía falta por dilucidar si la quinta plaza dará un lugar en la próxima edición de la Champions, aunque las eliminaciones de los españoles hacen que Alemania sea ahora la favorita para obtener ese boleto adicional. También se mirará de reojo lo que ocurra en la Copa del Rey, dado que si gana la Real Sociedad obtendría una plaza directa (y se la quitaría a LALIGA) para la Europa League.

Sea como fuere, y a expensas de resolver esas incógnitas, por el momento el Real Betis sigue dependiendo de sí mismo para ser quinto, aunque equipos como Real Sociedad o Celta de Vigo hayan reducido sensiblemente el colchón que tenía hace unas semanas. En esa pelea todavía siguen vivos otros como Getafe u Osasuna, aunque estos con opciones más remotas.

Conviene recordar que el Real Betis tiene el golaveraje particular igualado con el Celta de Vigo, por lo que en caso de haber empate todo se decidiría por el cómputo global de goles anotados y goles recibidos. Es importante subrayar que los verdiblancos también se lo tienen ganado de momento a la Real Sociedad (3-1 en la primera vuelta), aunque los de Manuel Pellegrini todavía tienen que visitar el Reale Arena.

En caso de concurrir en un triple empate, el Real Betis de momento quedaría por encima de los otros dos, aunque todavía debe jugarse ese partido contra la Real Sociedad, donde a los verdiblancos les valdría al menos un empate.

El calendario de los rivales del Betis

Real Betis Balompié (5º con 46 puntos)

En casa: Real Madrid, Real Oviedo, Elche y Levante.

A domicilio: Girona, Real Sociedad y FC Barcelona.

Celta de Vigo (6º con 44 puntos)

En casa: Elche, Levante y Sevilla FC.

A domicilio: FC Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Real Sociedad (7º con 42 puntos)

En casa: Getafe, Real Betis y Valencia CF.

A domicilio: Rayo Vallecano, Sevilla FC, Girona y Espanyol.

Getafe (8º con 41 puntos)

En casa: FC Barcelona, Rayo Vallecano, Mallorca y Osasuna.

A domicilio: Real Sociedad, Real Oviedo y Elche CF.

Osasuna (9º con 39 puntos)

En casa: Sevilla FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid y RCD Espanyol.

A domicilio: Athletic Club, Levante y Getafe.