El Betis seguirá siendo un club vulgar en Europa hasta que demuestre lo contrario

El uno por uno del Betis contra el Braga y las notas en Europa League

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Estas líneas seguramente escocerán bastante, pero tampoco pretenden contentar a nadie. Porque sí, porque esta es la realidad. El Real Betis Balompié sigue siendo un don nadie en Europa y hasta que no demuestre lo contrario así seguirá siendo. Vulgar. Como otro cualquiera. Un equipo que no refleja lo que presume ser. Y es que por enésima vez queda demostrado. En estas lides no se gana con el escudo. Las proezas se logran con trabajo, con calidad, con ambición y sobre todo con la virtud de no caerse ante el primer golpe, pero eso era demasiado pedir para esta plantilla, condenada por su vulnerabilidad defensiva y por su deshonrosa capacidad de autodestrucción cada vez que tiene la oportunidad de hacer gordo. Y gordo fue el petardazo contra el Braga. Sin escrúpulos. Sin excusas. Injustificable se mire por donde se mire.

Este que escribe incide en esa palabra. Trabajo. Porque desde fuera (y quizás también desde dentro) da la sensación de que falta mucho de ello. En las jugadas a balón parado, en la composición táctica y en la forma de afrontar los partidos. Porque cuando no encuentra la calidad este Betis se queda sin argumentos. Sin alternativas, sin plan B. No se acierta desde el banquillo y los que entran tampoco son capaces de mejorar lo que hay. Pero como les decía, este Betis sigue siendo un don nadie en Europa. Y falta confianza. En el proyecto, en la forma de trabajar. En el entrenador. Quizás este sea el final a una historia cuyo desenlace ya estaba escrito hace muchos meses.

Muchos creyeron, entre ellos uno que les habla en primera persona, que esto era pan comido. Y ese el manido error. Creer que el Real Betis tiene capacidad de hacer algo que nunca ha demostrado. Ni amañando el sorteo habría salido algo así. Los 'buenos' en el otro lado. Todos fantaseaban con algo grande. Se hablaba de ganar la Europa League sin ni siquiera ganar un partido en cuartos de final. Y la realidad volvió a golpearle en el mentón. Centrales chocándose entre ellos, tipos curtidos en todo cometiendo penaltis absurdos, 'estrellas' estrelladas y jugadores cuyo salario no está ni se le acerca a la altura de lo que deberían ofrecer sobre un campo de fútbol.

Ridículo. Imperdonable. Grotesco. Llámenlo como quieran. Oféndanse si quieren, pero esta es la realidad. El Real Betis sigue siendo un don nadie en Europa. Y así lo seguirá siendo hasta que no demuestre otra cosa. Un equipo vulgar, que pretende ganar los partidos antes siquiera de que se empiecen. Sin físico, sin efectividad... y ¡sin trabajo! Petardazo. Otro más. Quizás la explosión definitiva a un proyecto que necesita cambios, que necesita regenerarse. Desde arriba hacia abajo. Empezando por el líder de una nave que hoy naufragó.