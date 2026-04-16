El Braga se burla públicamente de Ez Abde en su cuenta oficial: "Tranquilo"

Álvaro Borrego 16 ABR 2026 - 23:50h.

El club portugués rescató unas declaraciones de Abde de la ida y las reutilizó para mofarse del extremo marroquí

El uno por uno del Betis contra el Braga y las notas en Europa League

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En esto del fútbol hay que saber perder y también saber ganar, pero esta vez el SC Braga no demostró estar a la altura de las circunstancias. El conjunto luso, que en lo futbolístico fue claro merecedor del pase a las semifinales de la Europa League, utilizó su cuenta oficial de X (Twitter) para mofarse públicamente de Ez Abde por unas declaraciones que el marroquí realizó tras el partido de ida, desde luego sin ningún ánimo de ofender a los vecinos portugueses.

Justo nada más acabar el partido de ida, con empate a goles, Ez Abde atendió a los medios oficiales del Real Betis y quiso lanzar un mensaje esperanzador a los béticos, mostrando su confianza para intentar llevarse la eliminatoria en el partido de vuelta. "Tranquilos, que esto lo ganamos en La Cartuja", esgrimía el extremo marroquí.

Un mensaje que los propios medios oficiales del SC Braga han utilizado hoy para burlarse de él públicamente. Con el mismo mensaje, "tranquilos", y acompañándolo de un vídeo de los jugadores celebrando la goleada contra el Real Betis en La Cartuja. Una publicación que ha tenido cientos de reacciones.

El Braga, mejor sobre el césped

Los lusos, después de verse superado netamente en la primera parte por el Betis, borró en la segunda al equipo español y sorprendentemente le dio la vuelta al marcador del partido (2-4) y de la eliminatoria (3-5) para colarse en las semifinales de la Europa League, torneo del que se quedan apeado los verdiblancos cuando eran los claros favoritos para pasar y más tras el empate a uno con el que acabó el encuentro de la ida.

Sendos goles del brasileño Antony (m.13) y del marroquí Abde (m.26) hacían presagiar que el Betis tendría casi hecho el pase a sus primeras semifinales de la Liga Europa, pero antes del descanso acortó distancias el español Pau Víctor y al comienzo del segundo tiempo el Braga impuso su ley y remontó ante un Betis desconocido, con tantos de Carvalho (m.49), del exmalaguista Horta, de penalti, (m.53) y del francés Gorby (m.74).