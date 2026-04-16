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La historia del reencuentro de Isco Alarcón con La Cartuja

Isco, lamentándose en el banquillo
Isco Alarcón, hundido tras el gol del Braga. Kiko Hurtado
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La vuelta de Isco Alarcón a La Cartuja este jueves de cara al encuentro ante el Braga parecía ser una medida mucho más anímica que deportiva y al final el '22' acabó totalmente hundido. El reencuentro con el Betis, con el césped, con la competición, una auténtica montaña rusa.

Porque Isco Alarcón pasó de mirar al marcador, sonreír y sentir que, con suerte, podría jugar algunos minutos en el tramo final a sentir que este jueves no podría, no debería, ni de salir a calentar.

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El capitán verdiblanco fue recibido con un enorme aplauso, con el cariño de un público que lleva meses esperándole y de una afición que sabía que, con el '22' en el equipo, el Betis era más fuerte. Este jueves fue insuficiente.

La reacción de Isco Alarcón a la remontada del Braga

Las opciones de ver a Isco Alarcón de corto, eso sí, se fueron desmoronando con el paso de los minutos. EL Betis se iba alejando de las semifinales con cada tanto portugués y el malagueño no dudó en pedirle un último empujón a su gente cuando más lo necesitaban.

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Isco Alarcón animando al público, ante el Braga
Isco Alarcón animando al público, ante el Braga. Kiko Hurtado

Justo tras el tercer tanto del Braga, Isco Alarcón salió del banquillo y empezó a gritar al público haciéndole señas, pidiéndoles que animasen, que levantasen a un equipo que estaba en caída libre.

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Isco Alarcón animando al público, ante el Braga
Isco Alarcón animando al público, ante el Braga. Kiko Hurtado

El paso de los minutos no mejoraba la cara de su equipo, Manuel Pellegrini iba llamando a jugadores tanto para calentar como para jugar e Isco Alarcón ya sabía que las mínimas opciones que tenía de volver a jugar este jueves habían desaparecido por completo.

Golpe durísimo para Isco. El reencuentro con La Cartuja no pudo ser peor, no pudo ser más duro. Quedará aún tiempo para volver a verle, quedará aún el objetivo de la quinta plaza, pero la vuelta a casa acabó siendo una pesadilla.

Isco Alarcón, hundido
Isco Alarcón, hundido. Kiko Hurtado
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