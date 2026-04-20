Rueda de prensa previa al partido del entrenador del Girona FC

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Novedades importantes en la enfermería del Girona FC. Míchel Sánchez ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el Real Betis y ha actualizado el estado físico de varios de sus futbolistas, confirmando seis bajas ante el cuadro verdiblanco y un gran "problema" a la hora de armar su línea de ataque.

"Artero ya está en la convocatoria", dijo el técnico en su primera respuesta ante los medios, ratificando el regreso de un futbolista que lleva nada menos que tres años sin jugar, desde el pasado 25 de mayo de 2023, debido a una lesión de tobillo que se acabó convirtiendo en un calvario.

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"Las bajas son de siempre de larga duración: Donny van de Beek, Portu, Juan Carlos, además de Vanat y Abel Ruiz. Hemos recuperado a Daley Blind y Joel Roca después de la enfermedad que pasaron el día del Real Madrid. El resto del equipo está bien, preparado para el partido de mañana", agregó Míchel, quien se olvidó de Ter Stegen en su parte de lesionados.

Míchel Sánchez y el problema del Girona FC con los delanteros

Al preparador, entre otras cosas, le preguntaron también por la situación de la delantera, condicionada por las bajas Vanat y Abel Ruiz. "La verdad es que en esa posición hemos tenido muchos problemas y los tres han tenido lesiones", explicó, agregando a Stuani a la ecuación.

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"Ahora solo Stuani está para jugar. Lleva tiempo entrenando con el equipo y está disponible. Necesita minutos de juego, como todo el mundo, para coger su mejor versión. Es un problema que no estaba previsto, pero ahora mismo tenemos que darle solución de la mejor manera. Stuani y Joel Roca pueden jugar ahí, Tsygankov y Echeverri son jugadores que tienen que ayudar y también, por qué no, que algún chico del filial", agregó.