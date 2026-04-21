"Ha sufrido mucho los últimos años y necesitamos darle esa alegría que se merece", admite Míchel

Posibles alineaciones de Girona y Betis en la jornada 33 de LALIGA

Compartir







El Girona FC recibe este martes al Real Betis en un partido que puede ser muy especial para uno de sus jugadores. Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Míchel Sánchez confirmó seis bajas y, sobre todo, el regreso de un futbolista que está sufriendo un auténtico calvario durante los últimos años: Ricard Artero. El centrocampista ha entrado en la lista y el técnico confía en que pueda tener minutos en este tramo final de temporada.

"Sí, Artero ha entrado en la convocatoria y es la gran noticia", dijo Míchel en su primera respuesta durante su comparecencia de este lunes. "Se lo merece mucho. Es un jugador en el que el club y yo siempre hemos tenido muchas ilusiones puestas. Tiene un nivel técnico muy alto, tiene el juego en la cabeza y me gusta su vuelta, porque es muy importante para él y para nosotros. Espero que juegue este año, porque ha sufrido mucho los últimos años y necesitamos darle esa alegría que se merece. Estoy muy feliz por él y por el equipo", agregó.

Qué ha pasado con Ricard Artero en el Girona FC

El catalán ha sufrido mucho con las lesiones en las tres últimas temporadas. Muchísimo. Hay que remontarse nada menos que al 23 de mayo de 2023 para encontrar su último partido oficial con la camiseta del Girona. Era la jornada 36 del curso 2022/2023 y fue titular ante el Celta. Pocos podían imaginar por entonces lo que estaba por venir. Se perdió los dos últimos partidos de LaLiga de aquel curso debido una lesión de tobillo. Pasó por quirófano el 31 de mayo de 2023 y, en principio, iba a estar cuatro meses de baja. Pero todo se complicó.

PUEDE INTERESARTE La diferencia de dinero entre jugar Champions, Europa League o Conference

Artero no volvió a una convocatoria hasta enero de 2024, ocho meses más tarde. Estuvo en el banquillo durante seis partidos, no llegó a tener minutos, su regreso fue efímero y cayó de nuevo en febrero de 2024. Un mes más tarde, en marzo, el Girona confirmó que se había sometido a una artroscopia para revisar su tobillo. Esta vez, sin tiempo de baja.

No jugó ni un solo partido en el curso 2023/2024. Pero es que tampoco jugó ni un solo partido en el curso 2024/2025. Regresó a las convocatorias en noviembre y diciembre de 2024, pero de nuevo no llegó a tener minutos. Y en marzo de 2025, el Girona confirmó que de nuevo se sometía a una artroscopia, dando un tiempo de baja de cuatro meses que, una vez más, se ha alargado durante más de un año. Este martes, ante el Betis, Artero volverá a sentarse en un banquillo por primera vez desde hace 16 meses... y quién sabe si podría tener minutos por primera vez desde hace casi tres años.