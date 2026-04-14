El CTA regaña a medias a Alberola Rojas por el penalti a Mbappé: "El VAR actúa correctamente"

Ángel Cotán 14 ABR 2026 - 19:16h.

Los árbitros aplauden la actuación desde la Sala VOR

Bryan Gil y Álex Moreno avisaron a Alberola Rojas de que Mbappé sangraba: "Es un choquecito"

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Como viene siendo habitual, los árbitros han ofrecido explicación a las jugadas más polémicas de la pasada Jornada Retro en LALIGA. Entre las acciones elegidas por el Comité de Expertos figura el penalti no señalado sobre Kylian Mbappé en el Real Madrid - Girona disputado en el Santiago Bernabéu. Alberola Rojas, árbitro principal del citado choque, apostó por no señalar pena máxima pese a la herida en la ceja del jugador galo. El VAR tampoco alteró su decisión.

Este martes, mientras la expedición merengue ultima la preparación para el trascendental duelo ante el Bayern de Múnich, el CTA se moja. En un nuevo episodio de 'Tiempo de Revisión', el Comité Técnico de Árbitros regaña a medias al trencilla.

El CTA regaña a medias a Alberola Rojas por el penalti no pitado a Mbappé

En resumen, el CTA entiende que Alberola Rojas bien pudo señalar en primera instancia el penalti sobre Mbappé en el área del Girona, pero aplaude la no intervención del VAR: "El CTA considera que la acción puede entenderse como imprudente al emplear el defensar un brazo que termina impactando en la cara del atacante. En opinión del CTA, esta acción es susceptible de poder ser señalada como penalti. Al tratarse de una opción claramente interpretativa, el VAR actúa correctamente al no intervenir".

De esta forma, el Comité Técnico de Árbitros da por válida la decisión final. De igual modo, y a razón de los argumentos expuestos en su explicación, el VAR tampoco hubiera entrado a valorar la jugada si Alberola Rojas hubiese decretado el lanzamiento desde los once metros en un primer momento.

El trencilla, bien colocado en la acción, insistió en su primera decisión y no la alteró pese a la sangre que provocó el impacto en Kylian Mbappé. La explicación del CTA, con un tirón de orejas a medias para el trencilla, apunta a no acabar con las críticas.