Bellingham aclara su 'celebración de la bebida': "Salgo por Madrid, pero..."
El inglés ha repasado la actualidad blanca en rueda de prensa
Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ha pasado por rueda de prensa este martes para analizar la previa del partido frente al Bayern de Múnich. Tras caer en la ida 1-2, el cuadro de Álvaro Arbeloa viaja ahora hasta tierras alemanas con el objetivo de darle la vuelta a la situación y poder avanzar a semifinales. El inglés confía en el equipo y en las posibilidades de conseguir alzarse con el título.
Sentís la presión de jugarse toda la temporada: "Puede parecer así. Es un partido muy importante viendo nuestra situación en LALIGA. Tampoco estamos en la Copa. Sí es como una final. Queremos competir y ganar la Champions. Queremos estar ahí jugando por ganar un título, no solo pasar los partidos. Es un partido importantísimo. Sabemos lo importante que es y vamos a dar todo por ganar".
Cómo se encuentra: "Me encuentro bien. Frustrante esta temporada. Tuve mala suerte. Perdí partido con lesiones por el hombro, me perdí el comienzo. Estos dos últimos meses han sido frustrantes. Lo más complicado es la vuelta de una lesión, mentalmente prepararte para esos partidos. Dejar atrás esa lesión. Cuanto más minutos juegas, mejor. Jugué contra el Mallorca, el Atleti, el Bayern... Aumenta esa confianza. Puedes ir poco a poco mejorando".
Fracaso si se pierde mañana: "Yo creo que cualquier derrota es una desastre. Viendo donde estamos, sí es una final. Jugamos mucho. Tenemos que estar, jugar bien. Sí, es todo o nada. Esa es nuestra mentalidad. No lo vamos a esconder. Queremos creer porque no tenemos más ocasiones. Este es un partido que tenemos que jugar y ganar".
Cómo se ve: "Creo que hemos visto un cambio. En mi primer temporada jugaba con tres y hoy más adelantado, con gente por las bandas. Mi posición ha cambiado. Quizás el segundo año más a la izquierda y con Arbeloa juego un poquito más retrasado. Puedo jugar en varias posiciones a un buen nivel. Quizás es bueno y malo a la vez. porque nunca tienes una posición concreta, pero es un cambio. Te tienes que adaptar. Cuando estoy marcando goles, quiero marcar más, pero también tienes que defender. Hay que buscar ese equilibrio".
Combinación con Vini y Mbappé: "Es difícil contestar porque ha habido muchos partidos donde hemos jugado bien todos. Mis compañeros quizás mas cómodos entrando por el lado izquierdo. Hay que ver el momento de cada uno. Jugando por otro lado podemos encontrar ese equilibrio. Tenemos esa libertad. Jugamos con fluidez. A veces puede jugar en tu contra, pero hay que creer en los dos. Son muy talentosos y quizás la gente está viendo el vaso medio vacío. Jugamos con fluidez, libertad. No estoy preocupado. Cuando funcionen las cosas, mañana lo vamos a ver, lo vamos a triunfar".
Gesto de bebida contra el Mónaco: "Creo que ya hablé de este tema. No se puede mezclar tu vida privada con tu vida como jugador de fútbol. Salieron cosas que no eran verdad, que salía a menudo y simplemente no era cierto. He disfrutado de salir en Madrid, pero no con la frecuencia que se dijo. No sucedió. No era cierto. Soy muy profesional todos los días entrenando. Fue una broma digamos".
Harry Kane: "Es un fantástico jugador. Creo que van a ganar la Bundesliga. Me duele porque mi hermano está jugando en el Dormtund. Depende de qué puede hacer con Inglaterra. Es un orgullo tenerlo con la selección inglesa. Ha demostrado lo bueno que es. Ha mejorado. Un placer verle jugar. A ver si es capaz de llevar esta forma de jugar al mundial. Espero que mañana no se presente o que nosotros seamos capaces de parearle".
Qué ha pasado esta temporada y al final de la temporada anterior: "Complicado contestar. Son conversaciones privadas. No es el sitio ni el lugar. En LALIGA, por lo menos en casa, hemos dejado demasiados puntos. No puedes ganar una liga contra el Barça dejando tantos puntos en casa, por ejemplo. Celta, Getafe… También fuera de casa. No puedes dejar escapar tantos puntos. No creo que esté acabado la lucha por LALIGA. Sí que estamos atrás, ero hay que centrarse primero en mañana porque si estamos vivos en Champions, LALIGA también lo podemos hacer mejor. Mañana es el día grande".