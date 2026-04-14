Kylian Mbappé se rinde al Real Madrid: “Es un regalo de Dios”

Fran Duarte 14 ABR 2026 - 10:22h.

Mbappé se abre en canal en una entrevista hablando de la presión y de cómo vivió su fichaje por el Real Madrid

Mbappé reaparece en el entrenamiento con un apósito y Arbeloa respira tranquilo

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Kylian Mbappé se ha convertido en el centro del universo fútbol. El francés lleva desde los 17 años siendo el referente de toda una generación y con su fichaje por el Real Madrid terminó de culminar una carrera en la que no hay cabida para la improvisación. Mbappé es un futbolista diferente, que sorprende por su inteligencia tanto dentro del campo como fuera de él y siempre mide los tiempos a la perfección. Por eso tardó más de lo previsto en llegar al club blanco y, ahora, tras casi dos años vistiendo de merengue, valora su fichaje y sus primeros años en el Bernabéu.

Lo ha hecho en una entrevista con GQ, en la que promociona el nuevo reloj que ha diseñado con Hublot (el modelo Big Bang Unico Reloaded Kylian Mbappé). En la entrevista, el delantero reconoce la presión que ha existido siempre sobre sus hombros desde que despuntó en el Mónaco. “Sin duda, ha evolucionado. Cuando empiezas, juegas con mucha despreocupación; sobre todo piensas en expresarte, en marcar la diferencia. Con el tiempo, entiendes que el fútbol no es solo lo que haces con el balón. También es todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades”, comenta Mbappé.

“Hoy tengo una visión más completa, pero intento mantener esa espontaneidad que me permitió llegar hasta aquí. El talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia”, asegura el francés, consciente de que el fútbol sigue siendo un juego, incluso en la élite. “Incluso con la presión, las expectativas y lo que está en juego, cuando llega el momento de salir al campo, el fútbol, para mí, debe seguir siendo un juego, incluso al más alto nivel”, confiesa antes de hablar de su fichaje por el Real Madrid.

Mbappé, agradecido a Dios por fichar por el Real Madrid

“Para mí es como un regalo de Dios. Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo”, expresa Mbappé, que solo puede estar agradecido por jugar y pisar el césped del Bernabéu. “Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz. Me encanta estar en el campo, y sentir que estoy pisando el mejor suelo del mundo, en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo”, confiesa el francés totalmente rendido a la grandeza del club blanco.