Basilio García 13 ABR 2026 - 21:40h.

"Hay un movimiento, una acción temeraria, y el VAR debería haber ayudado y señalar penalti", afirma Mateu Lahoz

El CTA premia a Alberola Rojas y arbitrará la final de Copa del Rey después del polémico penalti no pitado a Mbappé

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“REF is impossible”, le decía Jude Bellingham a Alberola Rojas al término del partido. Se refería, obviamente, al posible penalti que Vitor Reis cometió sobre Kylian Mbappé en el tramo final del Real Madrid – Girona, el partido que aleja de forma casi definitiva a los merengues de la pelea por el título de LALIGA EA SPORTS.

Este lunes, el programa El Día Después de Movistar ha hecho su particular análisis de una jugada que ha dado la vuelta al mundo, y que desde el primer momento fue catalogada como “penalti claro” por Álvaro Arbeloa, el entrenador madridista.

La secuencia fue tal que así. El primero en acercarse es Dani Carvajal, que ve cómo la ceja de Mbappé sangra tras el encontronazo con el defensor portugués, que soltó la mano de forma temeraria hacia atrás hasta impactar con la cabeza del galo. Acto seguido, se produce una de las imágenes más reveladoras, y es que tanto Bryan Gil como Álex Moreno, jugadores del Girona, avisan a Alberola de que el madridista está sangrando, mientras Tchouameni pide la entrada de los médicos.

Alberola Rojas, sin embargo, lo tiene claro: “Es un choquecito”, dice a los compañeros de Mbappé. “Es falta, no toca el balón. Él recorta y el defensa le toca”, contesta un Carvajal que repara más en la acción entre las piernas de los dos contendientes que en el golpe en la cabeza.

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Sea como fuere, el penalti se quedó sin pitar, el Barcelona se aleja a nueve puntos cuando quedan apenas siete jornadas y el Real Madrid tiene este miércoles una cita crucial para que la temporada no se vaya por el retrete y todo acabe en otro año en blanco.

Para Mateu Lahoz, es penalti

Por su parte, Antonio Miguel Mateu Lahoz, el experto arbitral del programa de Movistar, valoró la jugada, tratando de hacer entender por qué el colegiado no señaló un penalti que, según su opinión, es claro.

“Estoy seguro de que Javier Alberola focalizo abajo, no miró arriba. Muchas veces nos protegemos diciendo ‘nada, nada’, y en el VAR interpretaron que es un choque, y no es un choque. Hay un movimiento, una acción temeraria, y el VAR debería haber ayudado y señalar penalti. Si el árbitro interpreta que se ha perdido algo, porque le sorprende, puede requerir ser avisado”, explicaba el valenciano sobre la gran jugada polémica de la jornada 31.