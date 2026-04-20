La carta de Gol Sur 1907 a cuerpo técnico y jugadores del Betis: "No han estado a la altura"

Álvaro Borrego 20 ABR 2026 - 17:55h.

La grada de animación pide responsabilidades, pero apela a la unión de todos los béticos para lograr el objetivo

El llamamiento de Ángel Haro para asegurar Europa por "el futuro y la viabilidad" del Betis

Compartir







Gol Sur 1907, la grada de animación del Real Betis, ha emitido una extensa carta para expresar "su postura y sentir ante la deriva del equipo", después del batacazo sufrido en la Europa League y las siete jornadas consecutivas que acumula la plantilla sin ganar en LALIGA. La intención del grupo ha sido intentar transmitir el sentir generalizado del beticismo, dado que a su juicio "jugadores y cuerpo técnico no han estado a la altura de las circunstancias", pero a su misma vez aprovechan el escrito para solicitar unión en este periodo de incertidumbre, con el único propósito de lograr el objetivo marcado a principios de curso y repetir clasificación europea para la próxima temporada.

El comunicado de Gol Sur 1907

"A través de las presentes líneas, Gol Sur 1907, motor de la animación del Benito Villamarín, ahora trasladado a La Cartuja, quiere expresar su postura y sentir ante la deriva reciente de nuestro equipo. Dando por sentado que no gustará a todos, que habrá críticas y nos intentarán desacreditar, pero vemos que es necesario por defender los intereses del Real Betis Balompié y de todos los béticos.

Queremos mostrar nuestro absoluto descontento, considerando que la plantilla y el cuerpo técnico no han estado a la altura de las grades citas recientes, faltando el respeto al escudo que portan en el pecho. Se ha roto la ilusión de una afición que jamás falla, jamás falló, ni fallará; afición agotada de recibir mensajes motivacionales vacíos y falsas promesas de entrega, las cuales mueren cuando rueda la pelota. Afición que entrega todo lo que tiene sin pedir nada a cambio, de forma incondicional, y en muchas ocasiones no se ve recompensada. Las palabras se las lleva el viento, pero las derrotas sin alma se quedan grabadas en las retinas de todos los béticos.

Estamos cansados de la falta de actitud, ambición y garra mostrada por todos. Y por supuesto, ninguno de nosotros dejará ni un minuto solo a este escudo; pero que nadie se equivoque: a final de temporada, haremos balance y exigiremos las responsabilidades necesarias a todos los niveles. Por evacuaciones erróneas, por la actitud del equipo, el rendimiento de los fichajes o la gestión del vestuario. Quien no entienda lo que significa el Real Betis Balompié como nosotros lo entendemos, no tendrá nuestra aprobación.

Este mensaje va directo a los jugadores, al cuerpo técnico y a la directiva. Quedan 7 finales. Siete partidos para intentar arreglar una debacle de resultados que nos podría dejar sin jugar competición europea la próxima temporada. Pues muchos coincidirán con nosotros en que la sensación es de que este equipo, jugando así, no le gana a nadie. A la plantilla: no queremos más vídeos de Instagram ni frases de vestuario. Queremos hechos. A la directiva y el cuerpo técnico: es hora de demostrar qué Betis queremos para el futuro. La ambición debe ser real, no un eslogan de marketing.

Nosotros nos autoexigimos muchísimo como grada, y nunca nos conformaremos hasta tener la mejor grada del país. Pero de nada sirven las horas y horas que pasan nuestro 'tifomaníacos' para engalanar nuestro templo, el tiempo invertido en elaborar banderas, banderones y pancartas, si lo que recibimos es desidia y pasotismo. A pesar de todo, por nosotros no quedará. En estas 7 batallas tenemos que ser un solo bloque: afición y club unidos. Pero que quede claro: nuestro apoyo en la grada se suda en el campo. Siete partidos para honrar nuestro escudo, nuestra historia, para volver a creer y seguir creciendo.

Por último, enviar un mensaje a nuestro mayor activo habido y por haber: nuestra afición. Nos dirigimos a ustedes, béticos. Bético, tú que estás al otro lado de la pantalla, hundido como nosotros lo estamos redactando este texto. Tú que te sientes desilusionado y no ves más allá del dolor y la decepción; nos toca volver a levantarnos, como lo hicimos una y mil veces. Juntos. Sabemos cómo te sientes, perfectamente; y compartimos tu sentir. Sin embargo, es momento de estar juntos, luchar juntos y vencer, juntos. Porque en Heliópolis, por mucho que dure la tormenta, siempre sale el sol. ¿Ahora vas a dejar solo al equipo de nuestros amores?, ¿vas a abandonar la razón de nuestra existencia?, ¿vas a ser cómplice de esta desidia que parece inundar el vestuario? Nosotros tenemos clara la respuesta: nuestros mayores jamás lo hicieron y nosotros nunca lo haremos. Por todas estas razones, "a morir hemos venido, a vencer si la historia lo dispone".