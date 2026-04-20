Basilio García Sevilla, 20 ABR 2026 - 13:58h.

"La primera forma de tener un fracaso es pensar en el futuro sin tener en cuenta el presente"

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El Real Betis Balompié está ante un momento crucial para su temporada, y no llega en un estado anímico pleno. La eliminación de la UEFA Europa League a manos del Sporting de Braga ha hecho mucho daño, pero tiene siete partidos por delante para asegurar su continuidad en las competiciones continentales, así que al presidente Ángel Haro no le ha quedado otra opción que salir públicamente a hacer un llamamiento de unidad al beticismo, a los jugadores, a los técnicos y a los dirigentes.

“Fundamentalmente son momentos de estar unidos. Es verdad que hay que digerir esta frustración, esta bronca, como dicen los argentinos, que tenemos todos, y es sano, sinónimo de crecimiento, cuando pasan situaciones no deseadas que estemos enfadados. Pero todavía nos queda un objetivo importante por conseguir, que es estar de nuevo en competiciones europeas”, expresaba en unas declaraciones que el club ha difundido entre los medios de comunicación.

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Y es que entrar en Europa la próxima temporada no es un premio menor para el Betis, sino prácticamente una necesidad, tal y como ha reconocido Haro. “Es verdaderamente clave para nuestro futuro, el futuro y la viabilidad del club, estar todos los años en Europa. Por lo tanto queda un partido muy importante que jugar. Lo importante ahora mismo es estar unidos, de nada sirve echarnos unos a otros en cara qué podríamos haber hecho, tenemos que dar lo mejor de nosotros para estos partidos que llegan”.

Otras declaraciones de Ángel Haro

La decepción por la eliminación. “Todavía está uno intentando digerir esa frustración por las expectativas que se habían generado, que eran expectativas lógicas por lo que ya hoy en día es el Betis. Teníamos una parte del cuadro amable, y además como había sido todo, un empate en la ida, en nuestro campo, lleno, con todo el mundo apoyando, un 2-0. Eso es difícil de digerir y eso hay que pasar un poco el tiempo, pero como nos quedemos en eso, en digerir y no en el próximo partido, tenemos muchas posibilidades de que se pueda estropear totalmente la temporada. Ahora hay que centrarse en los partidos que vienen, ya digo, en estar unidos, empezar en el presente, el futuro ya llegará, pero ahora mismo es el presente, y el presente es este mes que falta de competición. Tenemos que aferrarnos a esta quinta plaza y conseguir de nuevo estar en Europa”.

Aparca el futuro. “La primera forma de tener un fracaso es pensar en el futuro sin tener en cuenta el presente. Como digo, el futuro llegará, el club trabaja lógicamente día a día en su futuro, pero lo clave es el presente, y el presente son siete partidos donde hay que aferrarse a la quinta plaza, jugar cada partido como si fuera el último, competir como veníamos compitiendo. Es verdad que llevamos unos meses en los que al equipo le cuesta, donde tiene un partido ya para ganar y acaba teniendo dudas, y eso es trabajo de todos, tenemos que mentalizarnos que estos partidos son claves”.

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Montilivi. “Espero que ganemos, ya no vale otra cosa que no sea ganar porque los rivales, el sexto y séptimo, lo tenemos prácticamente pegado y ya todos los partidos tienen que ir con la victoria como sinónimo. Digerir de alguna manera esta frustración que tenemos todos, también los propios jugadores, porque están contrariados, porque se había puesto todo muy de cara para poder hacer algo importante en Europa, pero nuestro objetivo tiene que ser competir de nuevo por estar en Europa. Competir estando quinto y quedando siete partidos, hay que aferrarse a esa quinta plaza y cada partido es clave”.