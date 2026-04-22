Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 10:01h.

La inspiradora charla de Álvaro Fidalgo en su debut con México: "Me voy a dejar la vida"

El perfil de Álvaro Fidalgo en Instagram 'desaparece' de manera repentina

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Están siendo meses de muchos cambios alrededor de Álvaro Fidalgo. El mediocampista formado en el Real Madrid cambió el América mexicano por el Betis en invierno y tras un inicio espectacular, ha ido desapareciendo poco a poco de las alineaciones de Manuel Pellegrini. Dicha irregularidad no le ha evitado debutar con México, selección por la que ha apostado el jugador, y a pesar de todo ello ha ocurrido un extraño suceso que ha levantado máxima expectación en dicho país: ¿Por qué ha desaparecido de Instagram?

De un día para otro, de manera totalmente repentina, el perfil de Álvaro Fidalgo ha desaparecido por completo de la red social Instagram. La razón, que aún no ha sido explicada, ha levantado todo tipo de rumores en México, donde insinúan que el jugador podría haber recibido ciertos comentarios tras la eliminación ante el Braga que le han llevado a borrar su perfil.

Evidente, también podría tratarse de un hackeo a la cuenta del jugador, ya que Fidalgo sí mantiene, aunque sin mucha actividad, su cuenta en X, donde su último post data del 30 de marzo, hace casi un mes.

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En México hablan del descontento del jugador e incluso juegan con la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, tras no encontrar regularidad en el Betis, podría volver el próximo verano a dicho país, donde sí mostró su mejor versión.

Parece altamente complicado que salga de Sevilla, a la vez que resulta -hasta cierto punto- lógico que Álvaro Fidalgo no sea indiscutible en un equipo con tantos centrocampistas y de tanta calidad, por lo que todo podría quedar en una anécdota en los próximos días.

El futbolista, que no sumó minutos ante el Girona, continúa concentrado en encontrar su sitio en el Betis, continúa ejercitándose bajo las órdenes de Manuel Pellegrini y en el club verdiblanco esperan que todo este ruido externo acabe pronto para poder disfrutar de la mejor versión del centrocampista.