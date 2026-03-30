Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 09:50h.

Álvaro Fidalgo se estrena con México entre el cariño de afición y compañeros: "Tenerle aquí me llena de orgullo"

Álvaro Fidalgo se estrena con México tras meses de rumores y declaraciones

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Álvaro Fidalgo, ahora sí, ya es jugador de México. El futbolista verdiblanco, tras muchos meses de trabajo e incertidumbre, debutó este pasado sábado de madrugada con la selección dirigida por Javier Aguirre y, en los momentos previos, dejó una inspiradora charla para sus compañeros.

Como si se tratase del capitán del conjunto, Álvaro Fidalgo alzó la voz en la previa del encuentro ante Portugal y se dirigió a sus compañeros con un claro mensaje: "Me voy a dejar la vida por el grupo, aquí tenéis un amigo y un compañero para lo que necesitéis", decía.

Tras el partido, Javier Aguirre se refirió al debut del asturiano, con el que cuenta de cara al Mundial: "Tuvo personalidad para tener la pelota. Hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón... Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día, es uno más de este grupo y sí, me gustó. Evidentemente, necesitamos ver más jugadores como Ledesma, Gutiérrez... gente que no había estado con nosotros o que no había venido. Dentro de lo planeado, se cumplió el objetivo".

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Los compañeros de Fidalgo en su nueva etapa internacional también el apoyaron, empezando por un Erick Lira que despejó la polémica: "Un mexicano nace donde quiere". Su excompañero en el América, Erick Sánchez, fue más allá destacando el "orgullo" que sentía al volver a compartir equipo con él: "Tener a Fidalgo aquí me llena de orgullo, porque sé el jugador y la persona que es. Hoy tuvo un partido bueno, pero es como todos, estamos peleando por un boleto".

Si nada raro ocurre de aquí a final de temporada, si Manuel Pellegrini no deja de ofrecerle minutos, lo lógico es que Álvaro Fidalgo sea parte de la llamada de Javier Aguirre para uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de México.