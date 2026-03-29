Diego Páez de Roque Madrid, 29 MAR 2026 - 20:11h.

Estos han sido los mejores jugadores del Mundial sub12 de LALIGA Futures

La fiesta de los jugadores del Betis con su familia y afición entre cánticos tras ganar LALIGA Futures

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El Mundial sub12 de LALIGA Futures ha concluido con la victoria del Real Betis al Flamengo esta mañana en Brunete. A lo largo de los 5 días que ha durado el torneo, han sido muchos los jugadores que han destacado con goles, paradas o jugadas de calidad pura, y desde ElDesmarque hemos elegido a los mejores de la competición por posición.

Los mejores jugadores del Mundial sub12

La organización del Mundial sub12 ha elegido a Kurtis Riviere, del PSG, como el mejor portero del campeonato, pero quien ha llegado más lejos siendo muy protagonista con su equipo es Diogo Parente, el guardameta de Flamengo.

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Con el equipo brasileño por delante en la final, realizó varias paradas de mucho mérito ante el asedio del Real Betis, aunque su mejor momento llegó en la tanda de penaltis contra el Arsenal, donde llegó a detener dos lanzamientos de los jugadores ingleses.

Muchos defensas han realizado grandes actuaciones, pero el más destacado sin duda ha sido Candelá. El camerunés del Real Betis no solo ha sabido sobreponerse a los mejores delanteros del campeonato sino que también ha aportando goles y asistencias, como en el derbi o en la victoria frente al Real Madrid.

Javier Secano, quien atendió a ElDesmarque tras el derbi sevillano, ha sido nombrado MVP del Mundial sub12 de LALIGA Futures. El '10' verdiblanco ha sido la gasolina del equipo, clave por su polivalencia para desempeñarse en el medio o en defensa, además de sumar 3 goles.

Además, uno de los jugadores de los que más se ha hablado durante el torneo ha sido Hugo Galdeano. El '8' del Barcelona, hijo de Apoño, ha llamado la atención por sus dotes con el balón, destacando por su manejo y pisadas, aparte de la garra y lucha en cada balón siendo uno de los jugadores más bajitos del Mundial sub12.

Los grandes goleadores de LALIGA Futures

En la zona de arriba, el Mundial sub12 nos ha dejado grandes actuaciones. Dos de los máximos goleadores de la competición pertenecían a los equipos brasileños, concretamente Nicolas Alexandre Pinto, de Palmeiras, y Murilo, de Flamengo.

Sin embargo, el premio Bota de Oro al máximo goleador ha sido para Destiny Kosiso, el delantero del FC Barcelona que anotó 7 tantos a lo largo de los 5 días que campeonato, dos de ellos esta misma mañana en el partido que decidía el tercer y cuarto puesto.

Aun así, desde ElDesmarque nos hemos quedado con Jesús Heredia, el delantero del Real Betis que, pese a no ver portería en la final, fue clave en semifinales contra el conjunto culé con un gol y una asistencia.