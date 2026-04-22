Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 09:39h.

Pellegrini suspira por Isco: "Con 15 minutos, un pase... tiene una calidad innata que no se pierde"

Isco Alarcón volvió a jugar con sus compañeros este martes, ante el Girona

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No han sido meses, ni mucho menos, sencillos. La vida ha ido castigando esta temporada a Isco Alarcón de manera inexplicable y es que en su vuelta a La Rosaleda sufrió su primera gran lesión del curso y apenas unos días después de volver, en un choque totalmente involuntario con un compañero, el '22' casi se retira. Así lo ha confesado él mismo, que tras volver ante el Girona lo confesó todo: "Me lo dijeron".

Cansado y dolorido, pero con una enorme sonrisa. Isco Alarcón dejo ver su cansancio hasta en los vídeos oficiales del club, en el que parece pedirle el cambio al cámara, pero se detuvo para atender tanto a los medios televisivos como a los propios oficiales del club.

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Fue con ellos, con los de la entidad, con los que dejó una confesión de lo más dolorosa. "Es un regalo volver a jugar con el Betis", decía el '22' antes de confesar que "me dijeron que no sabían si podría volver a jugar al fútbol después de la lesión. No podían asegurarme que las operaciones que hay para este tipo de molestias fuesen a salir bien", añadía.

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"A partir de ahora, cada entrenamiento y partido para mí es un regalo", comentaba visiblemente emocionado sin reconocer, evidente, que el regalo realmente había sido volver a verle a él en el césped.

La vuelta de Isco Alarcón ante el Girona, eso sí, no significa que el '22' vaya a ser sí o sí titular ante el Real Madrid, ya que hay que esperar a la evolución de sus molestias durante la jornada del miércoles y a sus propias sensaciones, ya que como reconocía el propio Manuel Pellegrini, el mediapunta es el que marca los tempos.

“Está muy fuerte anímicamente, ha pasado momentos complicados, en la medida que se va sintiendo mejor, dijo que que estaba para 15 o 20 minutos. Lamentablemente no lo hemos podido tener. Isco, con 15 minutos, un pase, deja en posición de gol a Riquelme. Tiene una calidad innata que no se pierde por una lesión, es importante que se recupere", decía el chileno.