Quique Setién recuerda la más gorda de Joaquín Sánchez en el Betis: "Como una momia"

Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 09:37h.

El técnico continúa sin equipo tras su aventura en China

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Quique Setién acumula varios años alejado del gran foco futbolístico. El técnico santanderino alcanzó su techo en los banquillos fichando por el FC Barcelona de Leo Messi, pero su experiencia no fue la soñada. También tendría una oportunidad posterior en el Villarreal y apostaría por marcharse a China, pero sin duda, donde más disfrutó fue en el Real Betis de Joaquín Sánchez.

El entrenador y la leyenda verdiblanca formaron un tándem que permitió ver una gran versión del portuense sobre el terreno de juego. Ambos mantienen una bonita amistad gracias a momentos como los que recuerda el propio Setién.

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En una charla concedida al canal de YouTube de Senén Morán, el técnico santanderino lanzó la vista atrás para rememorar anécdotas con el ahora consejero del Real Betis. De hecho, Setién destaca una de ellas durante un parón internacional.

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Quique Setién, Joaquín Sánchez... y una momia en el Real Betis

Setién se empeñó en recuperar la mejor versión futbolística del extremo y lo consiguió: "Joaquín es un fenómeno. El chaval, cuando yo llegué sé que había tenido dificultades el año anterior, pero nada más llegué le dije que se iba a divertir mucho, que lo iba a pasar bien y que iba a disfrutar. Y así fue, trabajó, se integró en el esfuerzo... y luego la calidad siempre la ha tenido. Pasamos dos años extraordinarios, el día a día, pf. Te reías con él".

Un buen estado físico y técnico sobre el verde que se reflejaba en su buen humor lejos del césped. Setién recordó una de las mejores anécdotas de Joaquín en su etapa: "¿Tú sabes lo que me hizo un día? Había un parón de selecciones, él no había ido y estuvimos cuatro días en el entrenamiento yendo al gimnasio. Y al cuarto día, se me presenta en el gimnasio y me viene vendado entero, hasta la cabeza. Traía vendada la cabeza, venía andado así y me dice: 'míster, yo creo que hoy no voy a ir venir al gimnasio'".

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El santanderino, más allá de esta anécdota, también recordó su paso por el banquillo de Heliópolis: "El cabrón, como una momia. Había estado tres días y ya no daba para más. La verdad que lo pasamos extraordinario. Tuve la suerte de coincidir con unos jefes muy coherentes y sensatos, Ángel Haro y Josemi. La verdad que no lo pasé bien porque un sector de la gente no me apreciaba mucho, pero me hice del Betis, sigo siendo socio".