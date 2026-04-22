Pepe Jiménez Sevilla, 22 ABR 2026 - 11:18h.

La dura confesión de Isco Alarcón: "Me dijeron que no sabían si podría volver a jugar"

El Cucho Hernández se marchó sustituido por precaución ante el Girona

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Tras la victoria ante el Girona, el Betis respira, Manuel Pellegrini coge oxígeno, Isco Alarcón vuelve a sonreír... y todas las miradas se centran en la rodilla del Cucho Hernández. El atacante colombiano tuvo que ser sustituido este pasado martes en Montilivi por molestias en dicha zona y ahora se espera a las pruebas para conocer el alcance exacto.

El jugador avisó y Pellegrini no tuvo duda alguna. Aunque no hay detalles sobre la gravedad de las molestias, es evidente que en el Betis se despertó cierta preocupación alrededor de la rodilla del Cucho Hernández y es que cualquier lesión en dicha zona requiere máximo cuidado.

Sustituido en el descanso, el punta guardó reposo durante toda la segunda mitad y espera tanto a las pruebas médicas como a sus propias sensaciones para conocer cuánto tiempo necesitará para volver a trabajar con sus compañeros.

Competir sin el Cucho Hernández

En caso de que el Cucho Hernández tenga algún tipo de lesión y se pierda algún encuentro con el Betis, Manuel Pellegrini deberá apostar en la delantera por hombres como Cedric Bakambu, Chimy Ávila o Pablo García.

Cabe recordar que el Cucho Hernández ya se perdió nueve encuentros, entre LALIGA, Copa del Rey y la Europa League, por su última lesión -que no tenía nada que ver con la rodilla- y el Betis fue capaz de vencer seis de ellos, perdiendo ante el Atleti en los cuartos de final de la Copa, ante el PAOK y ante el Deportivo Alavés.

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Sin el ex de la MLS, los béticos vencieron ante Villarreal, Mallorca, Atlético de Madrid -en LALIGA- y Alavés, además de ante el Feyenoord en Europa y el Elche en Copa.

Eran otros tiempos, el equipo parecía estar en mejor dinámica, pero parece evidente que, con el Cucho o sin él, este equipo deberá competir al máximo para mantener la quinta plaza de aquí a final de temporada.