Saray Calzada 23 ABR 2026 - 10:45h.

Álvaro Arbeloa habló en la previa al partido contra el Betis

José Mourinho se ofrece al Real Madrid

Compartir







El Real Madrid viaja a Sevilla para su próxima visita ante el Real Betis. Los blancos abren la jornada 32 de LALIGA con el único reto de ganar para no seguir distanciándose del Barça y mantener alguna opción matemática para ganar el título, aunque parece algo complicado. Álvaro Arbeloa ha hablado ante los medios y uno de los temas más recurrentes ha vuelto a ser el de su futuro.

El técnico habló de cómo afrontan esta recta final de temporada y de cómo puede motivar a los jugadores en estos partidos que quedan. "Creo que mi mayor objetivo no debe ser la motivación del jugador. Mi mayor preocupación es prepararlos para lo que tendrán en el terreno de juego. La autoexigencia debe ir con lo que representa esta camiseta".

Álvaro Arbeloa y el caso de Dani Carvajal

Otro de los temas de los que más se está hablando es de la situación de Dani Carvajal. Se ha llegado a decir que el entrenador puede tener algún rencor por lo que sucedió cuando coincidieron como jugador. El lateral derecho le quitó el puesto al actual entrenador. Arbeloa quiso zanjar el tema.

“Mi respuesta el otro día fue cortante, seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar, no era por Dani Carvajal. Podéis ver mis respuestas siempre que hablo de é, preguntar a mis jugadores cómo hablo de él ante el grupo. Me estáis intentando poner un papel en esta situación injusto, está más que preparado para ir al Mundial, estoy contento con él y creo que para la Selección también debería ser igual de importante. Siempre he tenido una buena relación con él, siempre le he tratado con cariño, respeto y admiración. Que piensen que hago alineaciones por motivos personales... Me cuesta pensar que un entrenador en el mundo no haga alineaciones por motivos futbolísticos”, dijo al respecto.

Sergio Horas le preguntó por qué no juega más. “Es muy fácil, sólo pueden jugar 11 jugadores. No es que no puedan jugar. Hay muchos con los que estoy siendo injusto, pero sé lo bien que entrenan. No hay más”. También habló del futuro del jugador. “Cuando preguntáis os digo lo mismo, es entre ellos, sería feliz con lo que a ellos les hiciera felices. Todo lo que sea bueno para Carvajal y el Madrid es bueno para mí”.