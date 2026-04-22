Redacción ElDesmarque Madrid, 22 ABR 2026 - 10:08h.

El Real Madrid ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde el lateral español agradece el apoyo de los aficionados del conjunto blanco

Desplante de Arbeloa a Carvajal a las puertas del Mundial: "Voy a pensar en lo mejor para el equipo"

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Dani Carvajal ha llegado a los 300 partidos en LALIGA con el Real Madrid en el peor momento del lateral desde que es jugador del conjunto blanco. Los de Álvaro Arbeloa, después de perder frente al Bayern de Munich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y decir adiós a la competición europea, volvían al Santiago Bernabéu para la jornada 33 de liga frente al Deportivo Alavés con la incertidumbre de si el recibimiento de los aficionados merengues iba a ser bueno o malo. El Real Madrid acabó ganando el encuentro por 2 goles a 1 a los de Quique Sánchez Flores en un partido donde los vascos ofrecieron un gran nivel y estuvieron cerca de sacar algún punto en el feudo madridista. Uno de los nombres de la noche fue Dani Carvajal, que celebraba su encuentro número 300 con los de Concha Espina en liga. Con el conjunto blanco fuera de todas las competiciones, se esperaba que los jugadores que han disputado menos partidos a lo largo de la temporada tuvieran minutos de inicio. No fue el caso para Carvajal que pese a haber llegado a esa increíble marca, está pasando por uno de las peores etapas desde que es jugador del Real Madrid. Además, las declaraciones de Álvaro Arbeloa después del encuentro, empeoran la situación en la que está el lateral español.

Dani Carvajal llega a los 300 partidos con el Real Madrid en LALIGA y fue suplente

El lateral cumplió ayer 300 partidos con el Real Madrid en la LALIGA, pero no lo hizo siendo titular. El jugador español solo disputó 27 minutos contra el Deportivo Alavés en una nueva polémica suplencia del madrileño. En el último mes, el conjunto blanco ha jugado 5 partidos y Carvajal ha sido suplente en 4 de ellos, un denominador común a lo largo de toda la temporada. En la rueda de prensa después del encuentro, Álvaro Arbeloa fue preguntado por las opciones del defensa de ir al Mundial con la Selección Española y dejó una respuesta que ha llamado la atención. "Bueno, yo tengo 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial y, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para el equipo", declaró el técnico.

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El futuro de Dani Carvajal en el Real Madrid y en la Selección Española

El Real Madrid publicó un post en sus redes sociales felicitando a Carvajal por sus 300 partidos en LALIGA con el conjunto blanco y en el vídeo sale el español agradeciendo el apoyo de sus aficionados, sin hablar de su polémica suplencia. "Hola madridistas, estamos contentos por conseguir los 3 puntos, también a nivel personal por alcanzar el partido número 300 en liga. Gracias por el apoyo en el partido y ya pensando en el viernes contra el Betis. Un abrazo a todos", dijo. El futuro de Carvajal en el Madrid y en la Selección Española es, de momento, una incógnita. El defensa ha perdido su puesto de titular fijo en el lateral derecho, que ahora es de Trent Alexander Arnold y sus opciones de ir al Mundial con España pasan por la confianza que Luis de la Fuente tenga en él. Jugadores como Marcos Llorente, que está haciendo la mejor temporada de su carrera y Pedro Porro, que pese al mal año del Tottenham está a un gran nivel, son competencia directa en su posición para la convocatoria del torneo de verano y pueden dejarle fuera de la lista.