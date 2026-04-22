Saray Calzada 22 ABR 2026 - 08:39h.

Santi Cañizares ha criticado a Arbeloa por la gestión que está haciendo con Dani Carvajal

Daniel Carvajal y el problema en el que podría meter a Luis de la Fuente

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Hay caso Dani Carvajal en el Real Madrid. El lateral derecho dejó atrás el tema de las lesiones hace meses, pero no consigue convencer al entrenador para que le dé minutos de calidad en el equipo. Ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu algunos esperaban que fuera titular ya que Trent venía de serlo ante el Bayern en un partido muy exigente, pero Álvaro Arbeloa tenía otros planes para él. Este hecho muy pocos lo han entendido y Santi Cañizares ha hablado de ello en 'El Partidazo de COPE' en donde ha criticado duramente al entrenador y cree que el jugador tratándose de quien es se merece algo más de respeto por su parte.

"Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa", comenzó diciendo. "Esto es una historia que desconocemos. Será una relación con el entrenador, si es porque acaba contrato... pero es una falta de respeto que un jugador de la entidad de Carvajal no haya tenido minutos esta temporada. Pobre. ¡Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa! No la merece", dijo el exportero.

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Santi Cañizares cree que el lateral tiene que demostrar en el campo que no está preparado para ser titular, algo que no le están dejando hacer. "Carvajal es una leyenda del Madrid y repito, si está cojo o mutilado... que juegue para que todo el mundo lo vea, pero que tenga la oportunidad en algún momento de demostrarlo".

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Santi Cañizares y el rencor que todavía guarda Arbeloa a Carvajal

Para el tertuliano el origen de estas desavenencias está en el pasado cuando coincidieron los dos como parte de la plantilla del Real Madrid y los dos eran laterales derecho. Dani llegó y con su juventud le acabó quitando la titularidad. "No sé si es una inquina por parte del entrenador o qué tiene, porque, bueno, pues, al final jugó en su puesto y fue el que le quitó el puesto y le dijo, 'tú, a la cochera, que yo voy a ser aquí lateral derecho y además más brillante'".

Este tipo de acciones asegura que son habituales en el fútbol. "Sobre todo cuando somos un poquito orgullositos, todos". "A mí me da que el rencor caduca más tarde que el yogur", terminó diciendo.

Las declaraciones de Arbeloa en sala de prensa sobre el futbolista no hicieron nada más que avivar el caso. "Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo", dijo el técnico blanco. Algunos cree que este es un menosprecio más a Dani Carvajal por ponerle a la misma altura que el resto de jugadores y se olvidó de que es el capitán del Real Madrid y una leyenda tras todo lo conseguido en el campo.

Carvajal termina contrato en junio y todo apunta a que no seguirá. Su interés por jugar muchos minutos en esta recta final de la temporada era porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente aseguró que le esperaría y le incluiría en su lista si jugaba, pero de momento esto no está ocurriendo y ahora mismo parece estar más fuera que dentro de esa convocatoria.