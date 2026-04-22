Jorge Morán 22 ABR 2026 - 00:29h.

Varios jugadores fueron pitados durante el partido

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Alavés con mucho aprobado pero ningún sobresaliente

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El Real Madrid venció al Alavés en una noche marcada por el juicio del Bernabéu a muchos de sus futbolistas. En uno de los peores momentos de los últimos años, con el cuadro blanco sin jugarse ningún título en el mes de abril, la afición ha dicho basta y no ha dudado en señalar a los futbolistas a los que considera más culpables. Entre ellos destacan Camavinga, Kylian Mbappé o incluso un Vinicius que llegó a pedir perdón tras su gol.

Aunque la gran pitada se pospuso por el homenaje a los juveniles campeones de la Youth League, con el partido comenzado todo cambió. Primero se pitó al equipo después de la primera ocasión del Alavés, para continuar haciéndolo con Vinicius o un Mbappé que recibía por primera vez el juicio del Bernabéu.

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Los señalados por el Bernabéu

Pero aunque estas dos estrellas fueron pitadas, su importancia en el equipo es máxima y la afición tan sólo les quiso dar un toque de atención de cara a la próxima temporada. Otros sí que quedan más señalados, como el caso de Camavinga, al que muchos aficionados quieren fuera este mismo mercado de fichajes. El Bernabéu le pitó con su entrada al campo y en cada balón que tocaba el sonido volvía a ser el mismo.

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Aunque el mediocentro no fue el único. Otro al que se le pitó en varias ocasiones, sobre todo tras errores provocados por despistes, fue a Álvaro Carreras. El lateral ha ido de más a menos esta temporada y se le señala por ser uno de los jugadores que no ha dado la talla. Además del español, Franco Mastantuono tampoco fue recibido con gusto y recibió el silbido de toda la afición después de fallar un pase.

Indiferencia con Bellingham y pocos aplausos

Uno de los que pasó desapercibido para la afición fue Bellingham. El inglés se marchó cabreado del Bernabéu por el cambio de Arbeloa, pero no recibió ni el cariño ni el castigo de una afición que cada vez confía menos en él. En cambio, los que sí fueron aplaudidos fueron Lunin, después de varias intervenciones, y Arda Güler o Militao, ovacionados por su afición durante sus cambios.