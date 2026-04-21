Jorge Morán 21 ABR 2026 - 22:48h.

La primera exploración sobre su lesión es tranquilizadora

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El miedo vuelve a apoderarse de Eder Militao. En un encuentro marcado por la gran pitada del Bernabéu a Vinicius y Kylian Mbappé, el central brasileño ha encendido las alarmas en el Real Madrid marchándose lesionado con unas molestias. Una lesión que llega poco después de su vuelta a los terrenos de juego después de varios meses inactivo.

El central brasileño no está teniendo buena suerte con sus lesiones. Tras reaparecer hace tan sólo quince días, y después de jugar contra Mallorca (31'), Bayern (28´), Girona (68´) y otra vez Bayern (90´), Militao ha tenido que volver a marcharse del terreno de juego después de una jugada en la que el club blanco a punto estuvo de marcar gol.

La lesión de Militao ante el Alavés

Todo ocurrió en el minuto 43 de la primera mitad. Una jugada por banda derecha termina en un gran centro al área en dónde Militao apareció para realizar un acrobático remate con su pierna derecha. El balón golpeó directamente en el larguero, pero el central encendió las alarmas quedándose tirado en el terreno de juego.

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Después de saltar las asistencias médicas, el central pidió el cambió, doliéndose de unas molestias en la pierna que tantos problemas le ha dado. El Bernabéu no pudo nada más que ovacionar a un futbolista que apenas está teniendo continuidad y que tuvo que dejar su sitio a Rüdiger. Durante su marcha al túnel de vestuarios, el brasileño se encontró con un Álvaro Arbeloa que le mostró su cariño con un emotivo abrazo que demuestra la importancia del defensor en el Real Madrid.

Con esta posible lesión y a la espera de lo que digan los servicios médicos del Real Madrid, el brasileño ya ha sufrido hasta cuatro lesiones. Una de ellas fue en el tobillo, quedándose fuera desde finales de septiembre a octubre. La siguiente llegó poco después, estando fuera diez días en noviembre por unas molestias musculares. En diciembre llegó la peor, con una lesión en el tendón que le dejó fuera durante más de tres meses.

Pese a ello, las primeras noticias sobre su lesión llegaron en el tiempo de descanso cuando en DAZN informaron de que Militao tan sólo tendría unos calambres. Una primera exploración que sin duda sirve para tranquilizar a los hinchas blancos, pero ante la que habrá que esperar al ocurrir en la misma pierna de la anterior lesión.