Jorge Morán 21 ABR 2026 - 22:03h.

Ambas estrellas fueron señaladas por el público del Real Madrid

El vestuario del Real Madrid defiende a Camavinga: "No es cuestión de compromiso ni de mala voluntad"

Compartir







El Bernabéu ha hablado en uno de los peores momentos del Real Madrid esta temporada. Sin apenas opciones en LALIGA y eliminados por el Bayern en Champions esta pasada semana, la afición del equipo blanco ha tomado la palabra en la previa del partido ante el Alavés, señalando a los que consideran culpables de todo lo que ha pasado este año.

Se esperaba una noche caliente en Madrid y así ocurrió. Aunque muchos señalaban la posibilidad de una gran pitada en la salida de los jugadores al terreno de juego, esta se pospuso durante unos minutos. El homenaje a los juveniles del club, campeones de la Youth League, provocó que la afición se olvidara de silbar, aunque sólo por unos momentos.

La pitada del Bernabéu a varias de las estrellas

Ya con el partido comenzado, la afición tomó la palabra. La primera gran pitada, muy distinta a otras ocurridas esta misma temporada, ocurrió después de la primera ocasión del Alavés que a punto estuvo de adelantarse en el primer minuto de juego.

PUEDE INTERESARTE Carlo Ancelotti, el espejo donde se mira Jose Mourinho para regresar al Real Madrid

Pero no fue hasta unos minutos después cuando todo el mundo se dio cuenta de las intenciones de la afición. Lejos de pitar a toda la plantilla, los madridistas señalaron de manera clara a varios de sus futbolistas. El primero fue Vinicius quién, en la primera pelota que tocó, recibió una sonora pitada como ya le ha ocurrido este mismo año.

Aunque la que más sorprendió fue la de Kylian Mbappé. El francés agarró por primera vez el esférico y aunque de manera más tímida que su compañero brasileño, fue también pitado. Una clara intención del madridismo de 'culpar' a sus dos estrellas de la eliminación en Champions League, como ya le ha ocurrido a otros grandes como Cristiano, Zidane o Ronaldo. La exigencia del Bernabéu siempre es máxima y ante el Alavés esto volvió a quedar demostrado.

En la segunda mitad y ya con el partido encarrilado el otro señalado fue Eduardo Camavinga. Su mal momento en el Real Madrid, así como su expulsión ante el Bayern, han provocado que esté en el ojo del huracán de una afición que no perdona. El francés saltó al terreno de juego en el minuto 60 y la afición le recibió con una sonora pitada que se repitió cada vez que tocaba el balón.