Carlo Ancelotti, el espejo donde se mira Jose Mourinho para regresar al Real Madrid

Javi Rayo 21 ABR 2026 - 16:39h.

Jose Mourinho vive un escenario que ya experimentó Carlo Ancelotti antes de su exitosa segunda etapa en el Real Madrid

El premio de Álvaro Arbeloa a Javi Navarro, de la Youth League a citado con el primer equipo del Real Madrid

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El banquillo del Real Madrid es el gran protagonista a una altura de la temporada donde el conjunto blanco no se juega prácticamente nada. Alcanzar al FC Barcelona en LALIGA es casi imposible y la afición mira ya a la próxima temporada con un gran interrogante: ¿Seguirá Álvaro Arbeloa como entrenador y habrá nuevo inquilino en el banquillo del Santiago Bernabéu?

Mientras no cesan los ofrecimientos de entrenadores de contrastada reputación para suceder a Álvaro Arbeloa, el nombre de Jose Mourinho es el que más gusta a la afición del Real Madrid, deseosa de un cambio drástico para una plantilla que parece muy acomodada. El técnico portugués parece estar entre ese pequeño número de entrenadores que se ha ofrecido al club madrileño y lo cierto es que su situación y la que vivió Carlo Ancelotti en 2021 se parecen y mucho.

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¿Quién se sentará en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada?

Para quienes consideran a Jose Mourinho demasiado mayor para el cargo (63 años), cabe recordar que Carlo Ancelotti inició su segunda etapa en el Real Madrid con 61 años, solo dos menos que el portugués. El técnico italiano dirigía por aquel entonces a un equipo de segundo nivel como el Everton, algo parecido le ocurre a Jose Mourinho con el Benfica. Carletto tampoco se imaginaba volviendo por segunda vez al Real Madrid, pero una llamada de la dirección deportiva lo cambió todo ¿Quién dice que no puede ocurrirle lo mismo a The Special One?

La directiva del Real Madrid se divide ahora entre apostar por Álvaro Arbeloa como un proyecto continuista y bien valorado en el vestuario -no tanto por la afición merengue- o dinamitar la situación con un nuevo entrenador que lo cambie todo, y es ahí donde el fichaje de Jose Mourinho gana enteros. Un entrenador con experiencia, ganador, al que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones comprometidas pero que es igualmente un hombre de club, que vive por y para la presidencia.