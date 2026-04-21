Jorge Morán 21 ABR 2026 - 23:30h.

El inglés fue sustituido en el minuto 58

Vinicius se encaró con Bellingham en pleno partido ante el Bayern: "Calla la boca"

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Parece que las cosas por el Real Madrid están bastante caldeadas. En una noche en la que la mala noticia la puso la lesión de Eder Militao, el Bernabéu dictó sentencia contra varias de sus estrellas, pitando a jugadores como Camavinga, Kylian Mbappé o un Vinicius que incluso pidió perdón. Pero otra de las imágenes más 'calientes' se vivió en la segunda mitad después de una decisión de Álvaro Arbeloa.

Con ventaja en el marcador, el técnico del Real Madrid quiso dar entrada a varios de los menos habituales como Brahim Díaz o Franco Mastantuono. Fue en el minuto 58 cuando Arbeloa sacó del campo a Arda Güler y a un Jude Bellingham al que no le gustó nada la sustitución.

La conversación entre Arbeloa y Jude Bellingham

El inglés se marchó del terreno de juego con un mosqueo evidente, lanzando incluso el brazalete negro y negando con la cabeza. Después de varios meses lesionado, Bellingham está volviendo poco a poco a disputar minutos, por lo que no entendió que su cambio fuera tan prematura.

En su llegada al banquillo y en un intento de Arbeloa de frenar su calentón, el técnico del Madrid abrazó al mediocentro inglés mientras intentaba explicarle los motivos de su sustitución. Una conversación que no terminó de convencer a Jude, quién se marchó al banquillo dando un toque en el brazo de su entrenador y con un manifiesto mosqueo.

Incluso con el paso de los minutos el cabreo de Bellingham no descendió, al que se le pudo ver en el banquillo con la cara desencajada. Un 'fuego' más en un vestuario lleno de egos y en uno de los peores momentos de la temporada del cuadro blanco, con varias de sus estrellas sufriendo una gran presión sobre sus hombros.

La explicación del técnico del Real Madrid

Ya en rueda de prensa, Arbeloa quitó importancia a lo ocurrido y explicó que la decisión se debía a un intento de proteger al jugador. "Jude viene de jugar 90 minutos tras mucho tiempo de lesión. El viernes tenemos partido y después de lo que ha pasado con Militao no quería cometer riesgos. Bellingham siempre tiene esa actitud de querer seguir jugando, esa actitud me gusta, pero no hay que darle más vueltas al tema, el viernes le volveremos a ver", destacó el técnico.