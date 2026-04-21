Alineaciones confirmadas del Real Madrid y el Alavés en LALIGA

eldesmarque.com 21 ABR 2026 - 20:03h.

Estos son los once elegidos por Álvaro Arbeloa en la vuelta de LALIGA al Santiago Bernabéu

Carlo Ancelotti, el espejo donde se mira Jose Mourinho para regresar al Real Madrid

Compartir







El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu en LALIGA con la eliminación de Champions ante el Bayern todavía muy presente y con la alargada sombra de Jose Mourinho. Con casi nulas opciones de alcanzar el liderato, el conjunto blanco busca sumar todos los puntos posibles y agarrarse al Clásico en el Camp Nou y a que el FC Barcelona vaya dejándose puntos por el camino. De momento, Arbeloa no da la competición doméstica por perdida y sale con todo para enfrentarse ante el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores. El conjunto vitoriano se juega la vida y necesita sacar algún punto del feudo blanco para empezar a coger oxígeno.

Este es el XI de Álvaro Arbeloa para medirse al Alavés: Lunin; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Este es el XI de Quique Sánchez Flores para enfrentarse al Real Madrid: Sivera, Ángel P., J. Otto, Nahuel Tenaglia, Vñictor Parada, Youssef, Antonio Blanco, Guridi, Denis Suárez, Toni Martínez y Lucas Boyé.