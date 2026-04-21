Daniel Carvajal y el problema en el que podría meter a Luis de la Fuente

Jorge Morán 21 ABR 2026 - 08:00h.

El seleccionador esperará hasta el último momento al madridista

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Queda muy poquito para el Mundial 2026 y Luis de la Fuente tiene prácticamente cerrada su lista de convocados. Pero entre las dudas posibles del seleccionador, hay un nombre que empieza a coger fuerza y ese no es otro que el de Dani Carvajal. Capitán de España y un hombre importante dentro del vestuario, el lateral está teniendo una de sus peores temporadas en el Real Madrid, sin apenas minutos y con más lesiones que partidos.

Pues bien, la eliminación del Madrid en Champions así como la dificultad de remontar en LALIGA, puede hacer que Carvajal vuelva a contar con los minutos que le han faltado en toda la temporada. Y esto, a unos meses del Mundial, puede ser un problema para Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente y su confianza en Dani Carvajal

Según las informaciones de Jorge Picón en ElDesmarket, el gran sueño de Carvajal es el de jugar el Mundial. "Se le está alejando, aunque Luis de la Fuente le va a esperar", aseguraba el periodista. Mientras los nombres de Pedro Porro o Marcos Llorente parecen fijos en el lateral derecho, una lesión o la mayor participación del madridista podría cambiar todo a última hora.

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Y es que este final de temporada puede ser el último tren al Mundial para Carvajal. "Va a ser un problemón para Luis de la Fuente", apuntó Rafa Máinez. "Imagínate que lo hace decente, con gen competitivo y recupera el nivel físico...", señala el periodista, que tiene claro que ahí el descarte sería Pedro Porro. "Sería lo normal".

Un torneo en el que Carvajal no sería el titular, con un Marcos Llorente 'indiscutible'. Pese a ello, en la mesa de ElDesmarket creen que el capitán sería capaz de aceptar su rol. "Lo llevaría bien porque quiere estar Mundial y sumar y conquistar. Le encantaría", apunta Nacho Donado. "Sería como el rol de Navas, no lo considero que deba ir, pero entiendo ese rol. Ahí el ego te lo tragas y sabes lo que hay en juego", zanjó.