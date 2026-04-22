Jorge Morán 22 ABR 2026 - 17:57h.

El club blanco lo ve como el sustituto para Lunin

Quién es Javi Navarro, el portero de La Fábrica al que Courtois ha bendecido tras ganar la Youth League

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El Real Madrid tiene una nueva joya en su cantera. En una temporada marcada por la convocatoria de los jóvenes al primer equipo, como los casos de Thiago Pitarch o Manuel Ángel, y mientras otros se fijan en jugadores como Cherif, hay uno que está llamando con fuerza a la puerta. Y este es el caso de Javi Navarro. El portero viene de ser el héroe del Juvenil campeón de la Youth League e incluso recibió el premio de ser convocado contra el Alavés, lo que mete en un 'problema' al cuadro blanco.

El joven guardameta paró hasta cinco penaltis en el torneo, dos de ellos en la final, e incluso recibió los elogios de Thibaut Courtois y Andrey Lunin después de convertirse en el héroe de los suyos. "Otra vez. Grande Javi Navarro", escribió el portero belga, mientras el ucraniano le felicitó con un 'bravo'.

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¿Qué cláusula de rescisión tiene Javi Navarro?

El nivel de Javi Navarro en la Youth League no ha hecho más que añadir nuevos nombres a la lista de clubes interesados en hacerse con sus servicios. Y si el Real Madrid no se da prisa, ojo porque podría tener muchos problemas para retenerlo.

Si nos fijamos en la web especializada Transfermarkt, el portero de 19 años no tiene ni valor de mercado, lo que haría muy fácil su salida de la cantera blanca a la que llegó en el año 2020. A esto hay que sumarle que tampoco cuenta con cláusula de rescisión en el Real Madrid, lo que es una facilidad más para cualquier equipo del mundo que quiera convencerle.

Un futuro como sustituto de Lunin

En una temporada marcada por una nueva lesión de Thibaut Courtois, Andrey Lunin ha tenido que volver a ser decisivo como portero titular. Pese a ello, el club blanco cree que su tiempo ya ha terminado e incluso estaría dispuesto a aceptar una oferta por el ucraniano. El motivo: un interés en cambiar de portero suplente.

En el cuadro blanco creen que la proyección de Javi Navarro puede ser espectacular y están dispuestos a darle la opción de subir al primer equipo el próximo año. Aunque esta temporada ha sido Fran González el que ha actuado como tercer portero, el de 2007 está llamando con fuerza a la puerta y muchos ya le sitúan como el sustituto de Lunin para el próximo año.