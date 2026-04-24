Saray Calzada 24 ABR 2026 - 09:36h.

El director deportivo del Osasuna ha hablado de cómo está la situación de Víctor Muñoz

El peligro del Real Madrid con Javi Navarro: sin cláusula, apetecible y portero de futuro

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Víctor Muñoz ha sido una de las sensaciones de LALIGA. El canterano del Real Madrid fue comprado por Osasuna y en solo una temporada ha hecho que clubes de varias ligas se fijen en él. El club blanco se guardó un 50% de derechos de futura venta y un derecho de tanteo para en caso de que reciba diferentes ofertas sean ellos lo que tengan prioridad para comprarlo. Es lo que apunta a que va a suceder. Braulio Vázquez, director deportivo del conjunto rojillo, habló sobre el caso del jugador y fue bastante tajante.

"Ni escuchamos, nos remitimos a la cláusula”, dijo con respecto a la situación privilegiada con la que cuenta el Real Madrid para llevar a cabo el fichaje. “El Real Madrid tiene tres años de una recompra que ya está pactada. Nosotros lo que hacemos es disfrutar de Víctor hasta final de temporada. El fútbol es muy cambiante”.

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Víctor Muñoz, cada vez más lejos de Osasuna

Con estas palabras, el director deportivo ya asume que el jugador tiene en Osasuna los días contados y que en un alto porcentaje volverá al Real Madrid. Su rendimiento en el equipo navarro ha hecho que sea convocado con la Selección Española. Necesitaba minutos para crecer y asentarse como jugador y lo ha conseguido. Ahora volvería como una de las grandes promesas.

A pesar de que su estancia va a ser corta, Braulio no puede estar más encantado con el rendimiento de Víctor Muñoz. "Mucha gente reprochaba que apostásemos por un jugador tan joven y con tan pocos minutos en Primera. Ahora nos preguntan por qué no lo compramos al 100%. Es complicado. Nosotros aceptamos las normas que había impuesto el Real Madrid, encantados. Víctor Muñoz acertó de pleno y nosotros también”, terminó diciendo.

Desde hace semanas ya se habla que el plan del Madrid es recuperarle y sobre todo impedir que clubes a nivel europeo se refuercen con un jugador como él. El Barça también estaba interesado y lo quieren evitar a toda costa.