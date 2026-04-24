El Barça inicia los primeros contactos por Jon Martín

Saray Calzada 24 ABR 2026 - 08:18h.

Según 'Sport', Deco ya se ha reunido con el agente del jugador de la Real Sociedad

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Los clubes ya se mueven para el mercado de verano. Empiezan a definir sus salidas y también comenzar los movimientos para las llegadas. Es el caso del FC Barcelona. El diario 'Sport' ha asegurado que Deco se ha reunido recientemente con el entorno de uno de los jugadores revelaciones de esta temporada en LALIGA: Jon Martín.

El central de la Real Sociedad de tan solo 19 años se ha asentado en el primer equipo y está siendo uno de los jugadores que más está rindiendo. Todo el mundo pude ver en la final de la Copa del Rey que es un central que ya tiene un gran nivel y que por su juventud promete ser uno de los mejores en lo suyo. Este rendimiento no ha sido ajeno a clubes de varias ligas y ya algunos le echan el ojo como es el caso del Barça que ha dado el primer paso para interesarse por él.

La reunión de Deco con el representante de Jon Martín

Según cuenta el citado medio, el pasado 23 de abril, Deco se reunió con Iñaki Ibáñez, agente de Jon Martín. Fue una reunión informal para interesarse por el jugador. Actualmente tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2031 y en su última renovación ascendieron su cláusula a 50 millones sabiendo que era un futbolista que podría causar muchos deseos.

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El Barça busca reforzarse en defensa y su prioridad era encontrar un central zurdo que desde la marcha de Iñigo Martínez no tienen. Bastoni era el mejor posicionado ya que Jon Martín no lo es. El problema del italiano es que su precio es algo mayor. Este sigue siendo el primero en la lista, pero quieren tener más opciones por si finalmente no se diera.

Con esta reunión lo que el club azulgrana lo que pretendía era conocer de primera mano la situación del central, pero no se le trasladó de forma fehaciente el interés por ficharlo. Era un sondeo para ver si puede ocupar un lugar en la lista de posibles fichajes.