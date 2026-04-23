Buena parte de la hinchada se muestra reacia en redes a la llegada del centrocampista del Borussia Dortmund

Acaba de llegar al Atlético y la afición ya pide su salida: "No puede jugar más"

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Julian Brandt irrumpe con fuerza en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. En los despachos del Metropolitano empiezan a mirar al próximo verano conscientes de que tienen que seguir revitalizando una plantilla que ha rendido con muchos altibajos durante el presente curso, pendientes aún de lo que suceda en las semifinales de la Champions League. Una de las prioridades será buscar un sustituto para Antoine Griezmann en la zona creativa del equipo. Y es ahí precisamente donde aparece el jugador alemán.

El Atlético de Madrid se lanza a por Julian Brandt

Según informa el diario Marca, el Atlético tiene marcado en rojo el nombre de Brandt. Acaba contrato con el Borussia Dortmund a final de temporada y ya ha comunicado al club que no renovará su vinculación, por lo que podría recalar en la capital española con la carta de libertad. Eso sí, la misma fuente añade que el jugador pediría una prima de fichaje, además de un salario importante.

"Es el mejor posicionado", aseguran en relación a un jugador que ha ido perdiendo fuelle a lo largo de los últimos años. Este curso ha disputado 37 partidos con la camiseta del equipo alemán en los que suma 11 goles y tres asistencias en casi 2.000 minutos, pero sólo ha sido titular en 21 ocasiones.

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Se trata, en definitiva, de una opción apetecible para el próximo mercado que gusta mucho a Mateu Alemany, quien lleva varias semanas atento a su situación y a los posibles pretendientes de cara al futuro de un jugador que cumplirá 30 años el próximo mes de mayo. Y, sobre todo, en busca de un sustituto para Griezmann.

La afición del Atlético rechaza su fichaje

Es ahí, en esos casi 30 años de edad, donde han surgido precisamente las primeras críticas en torno a su posible fichaje. La información ha corrido como la pólvora a través de las redes y buena parte de la afición del Atlético se ha mostrado reacia a la llegada de Brandt. Si bien es cierto que también hay un sector que vería con buenos ojos su fichaje, con el objetivo de aportar experiencia a la zona creativa del equipo, la gran mayoría se ha mostrado bastante contraria a su llegada, pues entienden que Brandt ya ha jugado los mejores partidos de su carrera y que aterrizaría 'de vuelta' en el Metropolitano.