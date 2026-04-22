Carrasco revela el secreto de 'su' mítico Seat Panda con Jose María Aznar como protagonista: "Era mi vecino"

Alberto Cercós García 22 ABR 2026 - 16:12h.

Yannick Carrasco cuenta la historia de 'su' Seat Panda con un inesperado protagonista: José María Aznar

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A principios de 2021, Yannick Carrasco protagonizó uno de los momentazos en clave Atlético de Madrid plantándose en un entrenamiento con un Seat Panda. Hasta ahora, esa historia no había salido a la luz y muchos aficionados se preguntaban de dónde había salido el coche y por qué el belga tenía uno a su disposición. En esa época, Madrid fue azotada por el temporal de nieve llamado 'Filomena'. Un auténtico caos que la capital aún no ha terminado de olvidar por completo. Carrasco, aún jugador del Atleti, ya sabía que el Panda era uno de los coches más eficaces en contextos extremos de nieve; por lo que aprovechó a las mil maravillas su oportunidad.

"Me acuerdo que yo vivía en Montalina. Mi vecino era Aznar, Mario Hermoso también, mi vecino de enfrente. Y había un vecino mío que tenía el Panda con la Filomena. Y él iba por la urbanización con ese coche y pasaba por dos sitios… se manejaba muy bien para la nieve. Y le dije: ‘Mira, si un día necesito tu coche porque hay nieve para ir al entrenamiento, ¿me lo dejas o no?’. A mi vecino le digo. Y me dice: ‘Sí, sí, cuando quieras, te lo dejo’", le cuenta Carrasco a Rubén Uría.

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La historia del Seat Panda

Con el 'sí' sobre la mesa, Carrasco no dudó ni un instante en pedirle ese favor a uno de sus vecinos. El jugador del Atleti aprovechó uno de los entrenos de la semana para plantarse con un Panda. Y claro: la imagen dio la vuelta al mundo. "¿Qué pasa? Que a los tres días tenemos que ir a entrenar con el equipo. Y dije: ‘¿Me das tu coche?’ Y me dice: ‘Vale’. Entonces fuimos todos a Pozuelo, varios jugadores. Y bueno, por eso estuve con el Panda, y la gente cuando me vio llegar con el coche, meándose de risa", explica.

Toda la historia tiene un giro que Carrasco pone en mucho valor. Y es que ese año el Atleti ganó LaLiga. Para Carrasco, el buen ambiente que había en el vestuario fue determinante e historias como las del Seat Panda no hacen otra cosa que corroborarlo. "Al final, para ser campeón o ganar algo, el ambiente en un grupo tiene que ser bueno. Y esos detalles de momentos en un equipo son fundamentales para poder tener éxito", zanja el belga.