Fran Duarte 22 ABR 2026 - 11:41h.

"Todo estaba dirigido exclusivamente a ganar dinero, con desprecio absoluto a los asistentes, que fuimos tratados, en todo momento, como borregos"

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La final de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad ha dejado un gran malestar entre los aficionados de ambos equipos. La mala visibilidad, las largas colas para acceder o la espera eterna para salir del parking son algunas de las principales quejas de los aficionados que acudieron a ver la final. Un malestar por el que la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha anunciado que va a tomar medidas legales.

El comunicado de la Unión Internacional de Peñas del Atleti

“Transcurridos tres días desde la celebración de la Final de Copa, en la que los aficionados desplazados a Sevilla sufrimos una lamentable y bochornosa organización por parte de la Real Federación Española de Fútbol y dado que ni la propia Federación, ni el Ayuntamiento de Sevilla ni nuestro Club han dado ninguna explicación al respecto ni han ofrecido las necesarias disculpas, hacemos constar que tomaremos todo tipo de medidas legales contra los responsables del despropósito organizativo y las consecuencias de su nefasta gestión.

Hace tiempo que venimos advirtiendo que el fútbol negocio amenaza con llevarse por delante el sentimiento y los valores de los aficionados y el desastre de la Final ha sido buena muestra de ello.

Una caótica organización de la que no sólo son responsables los incompetentes que rodean al ínclito Louzán, sino todos aquéllos que han participado del esperpento organizativo, y entre los que la SAD propietaria de nuestro Atleti también tiene su parte de responsabilidad.

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Ya desde el primer momento pudimos comprobar que lo único que buscaban los organizadores era un beneficio económico exacerbado, a costa de los de siempre, los aficionados, que nos hemos sentido, una vez más, indefensos. Y, prueba de ello han sido los disparatados precios de las entradas (los más altos de Europa e incluso más caros que la final de la Champions), precios pactados con los clubes, según ha confesado el propio presidente de la Federación, sin que nadie lo haya desmentido.

Todo lo que vino después ha sido un constante desatino, donde la improvisación y la falta de profesionalidad dejaron patente el nulo interés de los organizadores por ofrecer a los aficionados unas condiciones mínimas a las que tiene derecho cualquier cliente que asiste a un evento de estas proporciones.

Todo estaba dirigido exclusivamente a ganar dinero, con desprecio absoluto a los asistentes, que fuimos tratados, en todo momento, como borregos.

Algo que también ocurrió en la Fan Zone, con gran parte de responsabilidad por parte del club. Únicamente se preocuparon de atender a los invitados a la zona VIP, que no sufrieron penalidad alguna, mientras que los que sí pagamos por todo, sufrimos todo tipo de inconvenientes. Una chapuza en toda regla que no debería de quedar impune.

Una nefasta gestión que incluso puso en peligro la salud y la seguridad de los aficionados, víctimas de los pocos escrúpulos de los que deberían haberse preocupado de ayudar y colaborar, en vez de en hacer caja.

Por todo ello, esperamos que el Club, en defensa de sus aficionados, denuncie a los responsables de la Federación y Ayuntamiento, así como depure las responsabilidades que correspondan respecto a los responsables del propio Club que no supieron cumplir con su obligación de servir a sus aficionados y clientes.

En tanto recabamos toda la información necesaria para dar forma a una posible denuncia en vía judicial (todo el que quiera aportar información puede hacerlo dirigiéndose al correo: juridico@unionatm.es), anunciamos que presentaremos una queja formal ante el Consejo Superior de Deportes en solicitud de amparo, para que exija las oportunas explicaciones a la Federación y depure las evidentes responsabilidades de los que resulten responsables del atropello sufrido, empezando por su presidente, que no ha sabido estar a la altura de su cargo y del que no nos extrañaría estuviese pensando en robarnos la Copa para llevársela fuera de España, como ya hicieron con la Supercopa.

Un presidente que, si tuviese un mínimo de dignidad, ya habría dimitido desde el primer momento.

Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid”