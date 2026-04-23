La derrota ante el Elche CF deja muy señalado a uno de los últimos fichajes

Simeone, entre el récord más nefasto de su etapa en el Atleti a la posibilidad de hacer historia

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El Atlético de Madrid ha entrado en una dinámica peligrosa de resultados que deja a varios jugadores señalados. Diego Pablo Simeone ha apostado en las últimas semanas por reservar a sus jugadores titulares para los torneos eliminatorios y, a su vez, alinear en los partidos ligueros a futbolistas menos habituales. Entre ellos, hay varios que están muy lejos del nivel que deberían dar, pero hay uno concretamente que está focalizando buena parte de las críticas.

Hablamos de Thiago Almada, el gran señalado en la derrota ante el Elche CF. El argentino cometió una acción impropia del fútbol profesional cuando apenas se habían disputado 30 minutos de partido: perdió un balón en la frontal, miró al árbitro y agarró a su rival dentro del área. Roja directa, penalti en contra y una hora jugando en inferioridad numérica.

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El problema con Almada es que no fue una acción puntual, sino que más bien esa jugada refleja a la perfección su temporada. Llegó el pasado verano a cambio de 21 millones de euros y dejó muy buenas sensaciones en sus primeros encuentros, pero se ha ido apagando de forma alarmante conforme han pasado las semanas. Sus cifras son discretas: cuatro goles y dos asistencias. Sus sensaciones, aún peores: lleva meses restando más que sumando.

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Lluvia de críticas a Thiago Almada en el Atlético de Madrid

Ante esta situación, buena parte de la afición colchonera ha mostrado su hartazgo a través de las redes sociales. Si bien es cierto que otros futbolistas como Álex Baena o Lenglet también suelen estar en el foco, Almada ha sido sin duda el más señalado durante las últimas horas. Y quizá también durante los últimos días y las últimas semanas. Hay quienes piden ya su salida del club el próximo verano, apenas un año más tarde de recalar en el Metropolitano, considerando que lo sucedido en el Martínez Valero ha sido el último clavo de su tumba en el Atlético de Madrid.