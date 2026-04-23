Simeone, entre el récord más nefasto de su etapa en el Atleti a la posibilidad de hacer historia

Javi Rayo 23 ABR 2026 - 00:32h.

Con la derrota ante el Elche, Simeone consigue algo inaudito en su aventura en el Atlético de Madrid

El minuto de infarto en el Elche - Atlético: autoexpulsión de Almada, gol de penalti y otro con ayuda del VAR

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El Atlético de Madrid ha caído derrotado ante el Elche en lo que ya es una pasividad absoluta en que a LALIGA se refiere. Aunque los futbolistas podían haber hecho más, Simeone no tardó en asumir la culpa en rueda de prensa. La mente del vestuario del Atlético de Madrid está puesta en las semifinales de Champions ante el Arsenal y aunque Simeone diga que no, la suya también. Y eso se traduce en el campo. Más allá de los tres puntos perdidos, la derrota ante el conjunto ilicitano ha llegado con 'premio', un récord de esos que no gusta nada conseguir.

Todo o nada para el Cholo Simeone

Por primera vez desde que llegó al banquillo del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone encadena seis derrotas consecutivas. Nunca había perdido tantas veces seguidas. El conjunto rojiblanco ha perdido de manera consecutiva con el Tottenham en la Champions, el Real Madrid en LALIGA, el Barça en LALIGA, el Sevilla en LALIGA, el FC Barcelona en Champions (aunque esa tuvo sabor muy dulce) y la de esta noche ante el Elche, también en la competición doméstica. Un récord muy negativo que a cualquier otro entrenador le habría costado el puesto, pero no al Cholo.

Con una semana de diferencia, Simeone puede pasar de la deshonra de un récord de esta magnitud a volver a clasificar al Atlético de Madrid para una final de la Champions. El Cholo y el Atleti lo han fiado toda a una carta, la de la Champions. All in, todo o nada. Se anuncian rotaciones para el partido ante el Athletic del próximo fin de semana donde el conjunto vasco se agarrará a las últimas opciones de entrar en Europa ante un Atleti que lo único que busca es no encontrarse con jugadores lesionados. La clasificación para la Champions parece agarrada virtualmente -aunque no matemáticamente- con un Real Betis a ocho puntos de distancia con ya solo 18 por disputarse.