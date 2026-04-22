Jorge Morán 22 ABR 2026 - 21:00h.

ElDesmarque te trae las notas del equipo de Simeone

La Unión Internacional de Peñas del Atleti va a tomar medidas legales por la organización de la final de Copa en la Cartuja

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El Atlético de Madrid cayó contra el Elche en un encuentro en el que los de Simeone saltaron al campo con un revolucionario equipo que no ha gustado nada a otros equipos de LALIGA. Un partido en el que se vivió un minuto de infarto y en el que ElDesmarque te deja las notas de los rojiblancos con varios señalados.

Notas de los jugadores del Atlético

Jan Oblak (5): El portero volvía a la titularidad y se notó su falta de minutos. Sus dudas en la salida del primer gol así lo evidencian. Su partido abre el debate sobre Musso o él para la Champions.

El portero volvía a la titularidad y se notó su falta de minutos. Sus dudas en la salida del primer gol así lo evidencian. Su partido abre el debate sobre Musso o él para la Champions. Boñar (7): Central de vocación, está jugando de lateral tanto con el filial como con el primer equipo. Muy duro en todas las acciones, le tocó pelear con un Valera que no dejó de encararle y no se achantó en ningún momento.

Central de vocación, está jugando de lateral tanto con el filial como con el primer equipo. Muy duro en todas las acciones, le tocó pelear con un Valera que no dejó de encararle y no se achantó en ningún momento. Robin Le Normand (5): Se marchó en el tiempo de descanso por molestias, pero estaba siendo el mejor defensor de los suyos. Habrá que estar muy atento a una posible lesión.

Se marchó en el tiempo de descanso por molestias, pero estaba siendo el mejor defensor de los suyos. Habrá que estar muy atento a una posible lesión. Clement Lenglet (4): El francés vio una inútil amarilla por una protesta al colegiado que le condicionó todo el partido.

El francés vio una inútil amarilla por una protesta al colegiado que le condicionó todo el partido. Julio Díaz (5): Incisivo por banda, fue sustituido al final de la primera mitad por la expulsión de Almada. Un jugador con mucho futuro en el cuadro rojiblanco.

Incisivo por banda, fue sustituido al final de la primera mitad por la expulsión de Almada. Un jugador con mucho futuro en el cuadro rojiblanco. Rodrigo Mendoza (7): Su toque para dar la asistencia a Nico González es una muestra más de la magia del ex jugador del Elche. El Atlético tiene una joya con el mediocentro español.

Su toque para dar la asistencia a Nico González es una muestra más de la magia del ex jugador del Elche. El Atlético tiene una joya con el mediocentro español. Johnny Cardoso (6): Poco a poco recuerda al futbolista que era en el Betis. Se unió a la perfección en el medio con sus compañeros y fue una escoba a la hora de robar.

Poco a poco recuerda al futbolista que era en el Betis. Se unió a la perfección en el medio con sus compañeros y fue una escoba a la hora de robar. O. Vargas (5): Aunque no destacó por gran cosa, todo lo que tocó lo hizo bien. Jugador a tener muy en cuenta a la hora de hacer jugar a los suyos.

Aunque no destacó por gran cosa, todo lo que tocó lo hizo bien. Jugador a tener muy en cuenta a la hora de hacer jugar a los suyos. Thiago Almada (1): Sin apenas participación en el juego, el argentino dejó a los suyos con diez en una ida de olla que permitió al Elche remontar el partido.

Sin apenas participación en el juego, el argentino dejó a los suyos con diez en una ida de olla que permitió al Elche remontar el partido. Álex Baena (5): Un nuevo partido en el que el futbolista rojiblanco demuestra que no está a su mejor nivel. Incluso se jugó la roja en una acción en la que clavó el codo a un defensor del Elche. No le salen las cosas al español.

Un nuevo partido en el que el futbolista rojiblanco demuestra que no está a su mejor nivel. Incluso se jugó la roja en una acción en la que clavó el codo a un defensor del Elche. No le salen las cosas al español. Nico González (8): Al contrario de lo que dijo Simeone, el argentino saltó al campo no como delantero, sino como extremo derecho. Y desde ahí no paró de hacer daño. Su jugada en el primer gol es espectacular, pero en el segundo dio una muestra de una calidad bestial que sirvió para el empate de los suyos.

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