Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 15:54h.

Posible desencuentro con Álvaro Arbeloa durante la semana

Eder Militao, ante la amenaza de nuevo del quirófano que le dejaría sin Mundial

Compartir







Nuevo foco de tensión en el Real Madrid. La ausencia de Dani Ceballos en la convocatoria ante el Real Betis no ha pasado desapercibida y ha destapado una situación mucho más profunda de lo que parecía. Tras el empate en La Cartuja, Álvaro Arbeloa fue cuestionado directamente… y su respuesta no aclaró demasiado: “Siempre pongo a los jugadores que considero oportunos”.

Un ‘castigo’ que va más allá de lo deportivo

Lo que inicialmente se quiso vender como una simple decisión técnica ha terminado señalando a un problema interno. Según diversas informaciones, Arbeloa y Ceballos habrían tenido un desencuentro durante la semana que habría dinamitado definitivamente su relación.

PUEDE INTERESARTE La opinión de los expertos arbitrales sobre la acción de Antony con Mendy que supuso el empate del Betis

La decisión sorprende aún más por el contexto: el Madrid llegaba con múltiples bajas en el centro del campo, como las de Aurélien Tchouaméni o Éder Militão, lo que hacía prever que el utrerano tendría protagonismo. Sin embargo, el técnico optó por dejarlo fuera… incluso en un partido especial para él, ante el club de su vida.

PUEDE INTERESARTE Las cuentas del Barça para ser campeón tras el tropiezo del Real Madrid

Un futuro cada vez más lejos del Bernabéu

La situación de Ceballos no es nueva, pero sí cada vez más insostenible. Sin minutos desde febrero y tras superar una lesión en el gemelo, el centrocampista vive en un segundo plano constante. Su mensaje en redes sociales “Trabajando duro”, acompañado de la canción Karma no hizo más que alimentar las especulaciones.

PUEDE INTERESARTE La imagen que no se vio de Rüdiger pellizcando el pecho de Fidalgo

A pesar de tener contrato hasta 2027, todo apunta a que su salida en el próximo mercado es más que probable. El club no pondría obstáculos y el jugador vería con buenos ojos un cambio de aires que le permita recuperar protagonismo.

Mientras tanto, Arbeloa se mantiene firme en su discurso, sin entrar en polémicas, pero dejando una frase que no pasa desapercibida y que mantiene la incógnita abierta en el vestuario blanco.