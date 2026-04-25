La imagen que no se vio de Rüdiger pellizcando el pecho de Fidalgo

Álvaro Borrego 25 ABR 2026 - 11:44h.

Al término del partido el central del Real Madrid también tuvo un enganchón con Marc Roca

El uno por uno del Betis y las notas del puntazo contra el Real Madrid en La Cartuja

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Antonio Rüdiger volvió a ser protagonista por acciones al límite del reglamento. El central alemán se enzarzó en una aireada discusión con Marc Roca justo después del pitido final, buscando un enfrentamiento que el centrocampista trató de evitar hasta en dos ocasiones, pero este sábado han salido más imágenes a la luz sobre conductas antideportivas del jugador del Real Madrid, que de nuevo salió indemne de penalizaciones arbitrales.

Tal y como se puede ver en las imágenes, el central tiró de esas otras prácticas para intentar incomodar a su par y ganarle el salto a la salida de un córner. Rüdiger pellizca la parte izquierda del pecho de Álvaro Fidalgo, que ni siquiera había braceado con el futbolista blanco. En la secuencia se puede ver cómo el futbolista verdiblanco se duele de ese pellizco, que no fue visto por el colegiado y que algún otro futbolista habría seguro utilizado para reclamárselo al colegiado, pero en un alarde de honorabilidad al fútbol el hispano mexicano siguió con normalidad la jugada.

Lo cierto es que el central del Real Madrid ha sido protagonista de innumerables polémicas a lo largo de la temporada. Una de las jugadas que dio la vuelta al mundo fue su rodillazo en la cabeza a Diego Rico hace solo un mes. La versión del alemán fue que aquello sucedió de manera involuntaria, pero las imágenes demuestran que Antonio Rüdiger cruzó todos los límites.

"Un jugador normal no va así, si solo ha que ver las imágenes. El balón está en el otro lado. Es un jugador muy agresivo pero en ese momento yo creo que pasó los límites. Al revés, a mí me habrían sacado roja directa, sin ir al VAR tan siquiera. Está el cuarto árbitro al lado. ¿Para qué está también el cuarto árbitro? Me dijo que me había dado sin querer y sin querer no tiene ni un pelo. Le tengo que pedir perdón por dejarme con vida. Es reincidente, no es la primera vez", decía el futbolista del Getafe hace unos días.

Sin ir más lejos, ayer mismo el propio Antonio Rüdiger tuvo un enganchón con Marc Roca al término del partido. Justo después del pitido final, el defensor se fue hacia Marc Roca recriminándole cosas, en actitud amenazante y con voluntad de entrar en una discusión. El jugador del Real Betis le reprendió y llegaron a encararse, aunque por suerte pasaron por ahí algunos compañeros para rebajar las pulsaciones. Rüdiger siguió insistiendo, pero el centrocampista no volvió a entrar el trapo y el entuerto terminó por disolverse. Una imagen que refleja la impotencia del conjunto blanco.